En India, una licorería exclusivamente reservada a las damas

Nueva Delhi, India | AFP.- Una tienda de bebidas espirituosas, cuyo acceso está limitado "exclusivamente a mujeres", atrae cada vez más a clientas que no quieren verse juzgadas o provocadas por los hombres cuando están comprando alcohol.

En Nueva Delhi, donde el acoso y la discriminación son moneda corriente, esta licorería inaugurada en 2015 marcó para muchas mujeres un cambio radical.

"Siempre he evitado frecuentar tiendas de alcohol", señala Sharma, que brinda un nombre ficticio.

Esta joven recorrió 30 km en coche para llegar a esta licorería por primera vez.

"Habitualmente, pido a alguien que vaya a comprar por mí", confiesa a la AFP en la tienda.

Un letrero sobre la puerta de cristal deja claras las cosas: "Exclusivamente para damas".

"Los hombres juzgan a las mujeres que compran y/o beben alcohol. No puedo negarlo", confirma el acompañante de Sharma, quien se quedó ante la puerta. El comercio permite la entrada de parejas, pero son poco comunes.

"Es por este motivo que vinimos a esta tienda en particular, para que Sharma pueda elegir lo que quiera en un ambiente en el que se sienta cómoda", añade.

- "Código de conducta moral" -

Anisha Saigal, de 29 años, sabe que su "código moral de conducta" es juzgado cuando sale de una licorería, y se sorprende en tanto nunca ha experimentado esto en el exterior.

Las miradas lascivas continúan siendo una gran amenaza e inquietud para las mujeres.

El caso de la violación colectiva a una niña en 2012, quien murió como consecuencia de sus heridas, había vuelto a poner de relieve la violencia, en particular la sexual, que enfrentan frecuentemente las mujeres en India.

"Inclusive si no ocurre nada a nivel físico, la mirada provocadora que persigue a una mujer que acaba de comprar alcohol es muy molesta", destaca.

Sentada en su sofá blanco frente a estantes con botellas de alcohol, Umesh Saxena, directora de la licorería para mujeres, afirma que está en "el negocio desde hace mucho tiempo".

"He visto a muchas mujeres sentirse incómodas en las tiendas de licores. Las clientas me han dicho que están muy contentas al contar con este local, en el que no tienen por qué preocuparse", agrega.

El vino y el vodka son bebidas en particular muy populares entre las mujeres.

"Sin lugar a dudas, es un ambiente que permite a las mujeres comprar, sin temores, aquello que quieran beber", indica Mimi Chudhury, de 50 años.

Las empleadas de Umesh Saxena también estas satisfechas. Es el caso de Priyanka, quien afirma estar encantada de tratar solamente con clientela femenina: "al menos aquí, estoy tranquila".

