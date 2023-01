Estas son las áreas más dolorosas para hacerte un tatuaje

Si estás pensando en hacerte un tatuaje,, probablemente has estado pensando en qué hacerte y dónde hacertelo, pero no debes olvidar el dolor, y puede ser que tu prioridad sea la estética para que años después no te arrepientas de esa decisión.

Merece la pena pensar en el dolor que sentirás al momento de tatuarte, si entre las áreas de tu cuerpo que has pensado para hacértelo están las axilas o costillas, es mejor que consideres comprar una crema anestésica.

Como te mencioné, las axilas, son sumamente sensibles por la presencia de glándulas y del nervio axilar; en las costillas también dolerá mucho pues hay poca piel y grasa para aminorar el dolor; detrás de codos y rodillas es otra zona que es dolorosa, debido a nervios que mandan señales de dolor a todas las extremidades; otras parte del cuerpo que sufrirán es la cabeza y rostro, pues la aguja de la máquina tocará inevitablemente el hueso; los genitales tienen muchas terminaciones nerviosas que llegan hasta la ingle; y por último, las manos y pies, los nervios principales del cuerpo terminan en las extremidades.

Así que si ya tomaste la decisión de qué y dónde tatuarte, lo más importantes tener en cuenta los consejos de expertos para cuidar tu tatuaje y mantenerlo siempre como nuevo, una de las recomendaciones más importantes es utilizar cremas específicas para su cuidado, no permitir que les dé el sol en las primeras semanas o tener cuidado con el sudor en la zona.