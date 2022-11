Golpean a Mona y Geros en su local

La pareja de influencer Mona y Geros de "Hijas de la Pelona", realizaron su tradicional festejo de Día de Muertos por segunda ocasión en su natal León Guanajuato, pero al igual que el año pasado lo que sería un bello momento se convirtió en una pesadilla pues los más de mil seguidores que se apostaron afuera del lugar donde se realizaría la entrega se mostraron agresivos y comenzaron a vandalizar el vehículo de Geros.

Fue a través de un en vivo para el canal de los influencer que Mona invitó a sus millones de seguidores a acudir por su "calaverita" al lugar donde antes vivía que hoy es su local de ropa, pero al igual que el año pasado el evento se salió de control, esta vez con más violencia que el anterior, según lo relatado por Mona quien para la ocasión decidió vestirse de Campanita y Geros de Peter Pan.

Foto: Captura de pantalla | Transmisión de New Fashion Beauty Mona

A su llegada al sitio los creadores de Hijas de la pelona, ya eran esperados por los fanáticos que no los dejaban entrar para poder realizar la entrega de dulces y pelotas, para los niños que esperaban ya disfrazados los obsequios de la pareja; entre empujones, jaloneos y casi un atropellado, los influencer pudieron resguardarse en el local, para posteriormente comenzar a reclamar con el léxico folclórico que los caracteriza la mala actitud de la gente.

-Ahora si, se pasaron chicas, les pedí que todo fuera en orden, me lastimaron mi seno- mencionaba en su transmisión Mona, mientras les recordaba que ella recién se había operado y aún se encontraba sensible de esa parte de su anatomía.

Aunque comenzaron a aventar desde la azotea los obsequios, dado a no poder hacerlo personalmente como era su intención, la gente se descontrolo aventando a niños, mujeres y gente de la tercera edad, lo que motivó el enojo de Mona y Geros quienes pidieron pararan y aunque aún tenían muchísimos regalos más decidieron ya no fueran entregados, "ya no avienten más cosas, mejor los daré en otro lado, no se saben comportar" reclamaba la Mona.

Tras esta decisión, la furia de las personas llegó a su máximo nivel queriendo saltar a la propiedad, dar portazo y aventarles limones, mandarinas, zapatos, entre otras cosas, que golpearon a los influencer y sus familiares quienes estaban aterrorizados de que los enardecidos fanáticos pudiera ingresar al domicilio y causarles algún daño.

Foto: Captura de pantalla | Transmisión de New Fashion Beauty Mona

Pero lo peor estaba por venir, por una llamada telefónica Geros fue informado que su vehículo había sido vandalizado, logrando hacerle importantes destrozos en una de las puertas, "¡no se vale!, que mal agradecidos, que mala onda que destruyan las cosas" mencionó molesto el creador de contenido.

Y aunque muchos le cuestionaban a Mona el no llamar a la autoridad la influencer mencionó :"dirán ¿quién es esa, qué hasta nos avienta a la policía? Se me hace mala onda pero tengo cámaras y voy a dar con el responsable" aseguró.