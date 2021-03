La mirada de Gerardo Tavarez|NENIS: mujeres emprendedoras en tiempos difíciles

Con el auge de las redes sociales, el “home office”, los negocios por internet y un gran número de actividades desarrolladas “on line”, a raíz de la pandemia crecieron de manera exponencial, tal es el caso de las personas que ofertan sus productos a través de las redes sociales, en su mayoría mujeres, a quienes recientemente acuñaron el mote de “Nenis” a manera de broma por cómo se refieren a sus clientas. Este término que en días pasados se volviera tendencia en redes sociales, lejos de tomarlo como una ofensa, revalorizaron el concepto que ahora son las siglas de “Nueva Emprendedora de Negocios por Internet”.

Este actividad que pudiera parecer hasta cierto punto algo sencillo de realizar, tiene un gran trabajo detrás, madres de familia, estudiantes y trabajadoras de todos los ámbitos, han decidido tomar esta actividad, como una manera de auto emplearse o generar ingresos extras que cada vez son más necesarios; tomar fotos, subir videos, organizar los envíos y entregas, es una labor que requiere de mucha disciplina, paciencia y constancia para generar vetas y asi obtener desde un ingreso extra a la casa, hasta darle empleo a más personas.

Wendy Vázquez

Con tan solo cuatro mil pesos prestados fue como Wendy Vázquez comenzó su negocio de venta de artículos hace más de siete años y hoy da empleo a veinte personas, contadora de profesión y mientras trabajaba en una dependencia de gobierno, comenzó a vender collares a sus compañeras de trabajo, “yo tenía mi Facebook personal, y pensé en tomarles fotos a mis productos y vender a través de mi perfil, y fue bien complicado, porque a veces pasaba toda la noche tomando fotos a los productos y nadie me compraba por Facebook”, comenta que después de tiempo de seguir insistiendo por ese medio logró concretar sus primeras ventas, actividad que hoy es su forma de vida.

Posteriormente decide abrir su primera tienda física, a la cual llamó “Camila”, en honor su hija que había fallecido, y fue ahí donde comenzó hace unos cuatro años a hacer sus primeros videos en vivo a través de Facebook, “en ese tiempo tenía un socio y rifábamos algunos productos a nuestras clientas, hacíamos dinámicas en transmisiones en vivo y fue así como empecé a mostrar los productos y vender a través de los videos en vivo” dichas transmisiones que duran ahora hasta 4 o 5 horas y alcanzan hasta más de 2mil personas viendo en vivo.

A partir de la pandemia, cuando Querétaro estuvo en semáforo rojo, se vio obligada a cerrar su tienda durante casi cuatro meses, comenta que las ventas por internet aumentaron de manera significativa, pero esto no represento gran un cambio en sus métodos de ventas, ya que su método de entrega es el envío directamente a las casas de las clientas, “yo manejo 5 números para dar atención a mis clientas, que están separadas por envíos locales, nacionales o incluso extranjeros, y también por orden alfabético, para que las chicas que me ayudan se puedan distribuir los pedidos y enviarlos correctamente” es la manera en la que Wendy a través del tiempo y la experiencia ha organizado su empresa que ahora cuenta con aproximadamente 20 personas de manera directa.

Wendy Vázquez comenzó en las ventas por internet hace más de 7 años, y actualmente tiene 4 años haciendo videos en vivo a trastes de Facebook|Fotos: Gerardo Tavarez|Diario de Querétaro Crear tu propio estilo y manera de interactuar con los clientes, cree Wendy Vázquez que es indispensable para lograr ventas en redes sociales. Actualmente con Wendy trabajan 20 personas de manera directa, recibiendo, empaquetando y enviando pedidos. Ginna Rosas creó a partir de la pandemia “La ropería Querétaro”, enfocada en distribuir jeans hechos en talleres familiares en el país. Actualmente Ginna entrega sus productos en diferentes puntos de la ciudad, y está próxima a abrir su primera tienda en Querétaro. Parte del equipo de Wendy mientras organizan algunos de los pedidos. Con un promedio de 4 o 5 horas de duración y hasta 2mil personas en vivo, Wendy realiza la venta de sus productos a través de redes sociales. Mostrar durante la transmisión los productos que están alas venta fue una estrategia que implemento Wendy hace algunos años. Fotos: Gerardo Tavarez|Diario de Querétaro Fotos: Gerardo Tavarez|Diario de Querétaro Fotos: Gerardo Tavarez|Diario de Querétaro Fotos: Gerardo Tavarez|Diario de Querétaro Fotos: Gerardo Tavarez|Diario de Querétaro Fotos: Gerardo Tavarez|Diario de Querétaro Fotos: Gerardo Tavarez|Diario de Querétaro

Wendy cuenta que el término “Neni” es porque les hablan con mucho cariño a sus clientas, y se refieren e ellas como “nena, muñeca, preciosa, hermosa” entre muchos otros, y piensa que la actividad que realizan va más allá de un término o apodo “no es fácil emprender un negocio por internet, la gente siempre te va a criticar, va a tratar de hacerte sentir mal, pero yo no les hago caso a esas personas, es difícil salir de la zona de confort, pero vale la pena no tener miedo y arriesgarse” invita a todas las personas que quieran realizar esta actividad, que lo hagan y que no tengan miedo.

Ginna Rosas

Fue en agosto del 2020 cuando Ginna comienza con el proyecto de “La ropería Querétaro” “a partir de que comenzó la pandemia, me di cuenta que las economías familiares comienzan a ser muy inestables, y pensé en tener un plan B, para estar preparada para cualquier cosa que sucediera con mi empleo” comenta que al ser mamá de dos hijas y maestra, existía la posibilidad de perder su empleo, y es por eso que decidió comenzar a vender productos por internet y de alguna manera aportar un ingreso extra a la casa.

La idea de “La ropería Querétaro” no es vender ropa de importación, Ginna se dio a la tarea de buscar maquinadores nacionales para promocionar y vender sus productos, “básicamente el proyecto es vender jeans hechos en talleres familiares, y también trato de promover lo que se conoce como ‘Precio justo’, dándole valor a los talleres mexicanos y un precio justo para las chicas” de igual manera comenta que este proyecto que empezó como algo temporal, ha tenido un alcance que no esperaba, como lograr vender a residentes de colonias de alto nivel.

”Yo creo que esto se convirtió en algo de por vida, porque si quiero empezar a tener un negocio más formal, las clientas ya me lo han pedido, y pienso que próximamente estaría abriendo mi primera tienda en Querétaro” comenta Ginna, quien también ha buscado a mujeres de otros municipios para que le ayuden a distribuir los productos y de igual manera también generen ganancias con las ventas de productos nacionales por internet.