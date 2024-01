¿Qué tal vas con las promesas de fin de año?

“Voy a meterme al gimnasio, voy a comer más sano, me voy a levantar más temprano, voy hacer una reestructura de mi vida, voy a planear más mis días, voy a ahorrar, dormirme más temprano, dejar de fumar”, son solo algunas de las promesas que se hacen antes de iniciar un año nuevo, las escribimos, las decretamos, las atamos con listones para revisarlas al finalizar diciembre, pero aún no acaba enero y esas promesas se ven tan lejanas y lo peor olvidadas en el cajón donde las guardamos celosamente.

¿Te identificas con esto?, ¡calma, no eres tú, ni tu poca voluntad!. Según la terapeuta Marú Araiza lo que sucede es que nunca nos detenemos a plantearnos cómo vamos a cumplir esas promesas y obviamente si esto no tiene ni pies ni cabeza, es mejor olvidar lo que sí queríamos, pero nunca supimos cómo lo íbamos a realizar.

“El problema es que al calor y la algarabía de fin de año, nos hacemos infinidad de promesas que más que deseos se vuelven retos, como por ejemplo décimo: - este año juro que me levantaré más temprano para ir al gimnasio -; pero lo que nunca nos pusimos a pensar es ¿qué tan temprano teníamos que levantarnos?, cómo haríamos entonces para dormirnos tal vez una hora antes de lo habitual, qué ejercicios serán los favorables para comenzar, tengo la condición física y la salud para comenzar un entrenamiento, ya tengo el lugar y el entrenador. Son tantas cosas que debemos realizar que muchas veces ni lo comenzamos o solo lo hacemos por una semana, porque no nos planteamos estrategias”, indica la especialista.

Y es que según refiere nos llenamos de tantos “retos”, que nos es imposible cumplirlos, por una nula o mala planeación y muchas veces nosotros mismos nos metemos el pie pues nos ponemos mil pretextos, “si quería ahorrar, pero tengo muchos gastos. Lo intenté pero quedé tan gastado de diciembre que apenas me quedó para pagar mis tarjetas”, estos pensamientos a decir de Maru es boicotear nuestro propio proceso, pues siempre existirá un “yo no puedo”.

Pero ¿Qué hacer si ya tiramos la toalla, pero muy en nuestros adentros queremos continuar?

Marú explica que lo mejor que podemos hacer es reestructurar nuestras promesas, primeramente es salir de nuestra zona de confort y comprometernos, “si ya perdiste un mes, es momento primero de pensar porque quiero ir al gimnasio (…) por salud, por vanidad, por tener mejor condición. Partiendo de ahí, hay que analizar nuestros tiempos, nuestros gustos, no es lo mismo ir a levantar pesas, que meterte a una clase de baile, hacer spinning, cross, o alguna otra actividad. Si ya viste tu agenda y te queda solo una hora, ¡aprovecha esos 60 minutos!, toma ese tiempo para ti y ve a realizar tu ejercicio en lugar de ese tiempo irte a casa a ver alguna serie o simplemente estar acostado con tu celular. Salir de tu rutina y de tu comodidad será tu primer paso para lograrlo”.

Quiero dejar de fumar, según estudios es una de las promesas que más se hacen al iniciar un año nuevo, pero no es lo mismo dejar el cigarrillo de un día para otro cuando por ejemplo de fumas 20 al día, a ponerte el reto de hoy voy a dejar de fumar 2 cigarros y así cada día hasta que dejes de hacerlo por completo, también si ya el consumo de nicotina se a convertido en una necesidad, acudir con un especialista, buscar tratamientos y llevar un proceso que no dura un día, pero si es un cambio de hábitos para toda la vida, que además beneficiará favorablemente a tu salud.

Es necesario ponerse metas a corto plazo, pues cuando las cumples, sentirás ese bienestar que da el por fin lograr algo, “voy a dejar de comer carbohidratos y azúcares por 30 días, es más prudente y se alcanzará mejor la meta, si te planteas a bajar 15 kilos en un mes. Posiblemente en esos 30 días sin comer pan, dulces y no tomar refrescos logres bajar varios kilos, lo que significa que te sentirás mejor, te verás fabuloso y no tendrás el estrés de esperar a que bajes esos 15 kilos que te planteaste”.

Ser constante es además de un hábito que deberíamos adquirir desde niños, “no podemos dejarnos caer ante el primer tropiezo, si hoy no pudiste ir al gimnasio, no importa, mañana vuelves y no pasa nada, pero no abandones tu objetivo y eso va para cualquier reto o meta que tengas en la vida”.

Para Óscar Gutiérrez quien es terapeuta holístico los cambios implican miedo, cambiar de un momento a otro y salir de nuestra rutina crea en la mayoría de las personas inseguridad, “es válido tener dudas sobre lograr el éxito deseado o enfrentar un fracaso, es algo que puede pasar por nuestra mente, sin embargo, nuestros propósitos deben ser más intensos y fuertes que los temores de no lograr nuestras expectativas. La confianza será vital para alcanzar todo lo que nos propongamos en la vida”.

El terapeuta precisa que se debe tomar en cuenta qué estilo de vida e interés genuinos tenemos, “te voy a poner un ejemplo, tú propósito de año nuevo es tener un mejor salario en tu empleo actual, buscar un ascenso y esforzarte por ser el mejor de la oficina, eso está perfecto, un gran reto. Pero qué sucede si tú no eres feliz en el lugar donde laboras, no te gusta lo que haces y solo estás ahí por necesidad. Mejor cambia tu propósito, y di: voy a buscar un empleo donde logre explorar todas mis capacidades, hacer lo que me apasiona e ir a mi centro de trabajo con alegría. Entonces créeme que de verdad estarás buscando nuevos horizontes donde el ascenso y el mejorar el ingreso vendrán por añadidura, una persona feliz en lo que realiza se vuelve proactivo y un candidato perfecto para lograr un mejor salario”.

Óscar Gutiérrez indica que las palabras tienen mucho que ver a la hora de proponernos a cumplir los retos, “no es lo mismo decir, voy a correr los 42 kilómetros del próximo maratón, cuando no corres ni media cuadra, a decir voy a salir a correr dos veces por semana y en mayo ya estaré recorriendo 5 kilómetros sin agitarme”.

Nunca es tarde para comenzar a realizar cambios en tu vida, si ya tus promesas están guardadas, revívelas pero ahora busca hacerlas más aterrizadas a lo que eres y hacerlas a corto plazo, lo más importante es que esos objetivos tengan fecha de culminación y cuando lo hayas logrado celebra esa gran victoria.