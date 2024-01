Conjuntivitis y sus síntomas

De acuerdo al Instituto Mexicano del Seguro Social, la conjuntivitis o inflamación de la conjuntiva, es un término que se refiere a un grupo de diversas enfermedades que afectan primariamente a la conjuntiva, muchas variedades de conjuntivitis son autolimitadas, pero algunas progresan y pueden causar complicaciones oculares.

De ahí la importancia de conocer los síntomas y conocer cómo cuidar la membrana mucosa la cual recubre la parte anterior del globo ocular y la parte posterior de los parpados.

Salud Enfermedades bucales son por mala higiene: Ricardo Murillo

“Hay diferentes tipos de conjuntivitis, razones por las cuales esta membrana se puede inflamar cuando hay infección o cuando es alérgica. Los síntomas depende del tipo de conjuntivitis, normalmente vamos a ver un ojo rojo, aunque creamos que la parte blanca es la que se pone rojo, en realidad es la membrana de adelante que es la conjuntiva. Puede haber irritación, dolor, comezón”, explicó la doctora, Mariana Bulle Parra, egresada de la Universidad Anáhuac.

Muchas veces puede haber secreción, depende de si es infecciosa o alérgica, si es nada más irritativa, va dependiendo. Mucho lagrimeo, la sensación de tener un cuerpo adentro, extraño.

“Si hablamos por grado estacional, entonces hablaríamos de una conjuntivitis alérgica que va variando dependiendo del clima, si hay más polvo, si hay menos. También la zona donde está la gente, si trabaja en construcción, si están expuestos a mucho polvo o no, si hay mucha humedad en el ambiente, va a depender todos los factores, más que por clima, los agentes que puedan afectar a la membrana”, detalló.

Por ello se recomienda evitar tocarse los ojos con las manos, tener mucha higiene.

“Aunque creamos que las tenemos limpias, los microorganismos, ya sean virus, bacterias, hongos, son microscópicos, no sabemos que tan limpias están nuestras manos. Cambiar las fundas de las almohadas con frecuencia ya que se tiene contacto directo, reemplazar el maquillaje de ojos, no estar usando el mismo porque se va haciendo un almacenamiento de bacterias, no compartir ni toallas, ni pañuelos”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Los lentes de contacto, en caso de usarlos, utilizarlos de manera higiénica. Evitar el contacto de los ojos después de haber tenido contacto con animales, mucha higiene sería lo esencia”.

Según la ficha médica del IMSS, la conjuntivitis aguda es una de las patologías más frecuentes en el primer nivel por afección viral o bacteriana, generalmente por Haemophilus Influenzae Stretococcus pneumoniae. El uso adecuado de antibióticos acelera la recuperación y reduce complicaciones como celulitis orbitaria.

Mientras que la conjuntivitis alérgica representa una de las condiciones más comunes que se produce en la alergia ocular. Por lo que evitar la exposición ocular a las particular alérgenos suspendidas en el aire serviría para prevenir tener este padecimiento.