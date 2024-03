“El autismo es una condición de vida”: Erin Mendiola

“El autismo es una condición de vida. Siempre va a estar ahí”, explica la Psicóloga con Maestría en Diagnóstico e Intervención Neuropsicológica Erin Mendiola, cuando explica el concepto del trastorno.

Erin Mendiola tiene 5 años dedicándose a los trastornos del desarrollo neurológico, principalmente el autismo. Es colaboradora de la institución “Ana Cristina Juárez Diez Marina I.A.P.”, ubicada en la ciudad de Querétaro, que brinda diagnóstico, evaluación y acompañamiento del proceso terapéutico a personas con autismo.

“El autismo es un trastorno del desarrollo neurológico. Se da durante el embarazo, y aunque se dice que hay una incidencia que ya sea por la alimentación, o por el acercamiento con sustancias nocivas, no hay nada contundente porque solo son teorías”.

De acuerdo con Erin, en los primeros años de vida de una persona con autismo, podemos ver alguna dificultad en el área de la comunicación, ya sea que el pequeño tardé en hablar, o no desarrolle un lenguaje del tipo verbal, que le cueste mucho adaptarse a las reglas sociales o integrarse.

“Tienen interés por ciertos temas como los rompecabezas, los animales o los dinosaurios, y se enfocan demasiado en ese tema, tanto que se salen de la regla, porque la familia espera que, como cualquier niño, el tema pase de moda, pero para ellos se vuelve algo muy obsesivo y pasan demasiado tiempo en esos intereses. Tienen estereotipias, que son movimientos repetitivos, como los famosos aleteos o en el mismo lenguaje, por ejemplo, un niño que ve una película y repite el mismo diálogo, en el mismo tono y en la misma velocidad, día a día”.

El autismo es uno de los trastornos más difíciles que hay porque la barrera a la que la gente se enfrenta es que no hay una característica física, a diferencia de los niños con Síndrome de Down. “Nos vamos a dar cuenta en la interacción con el niño, porque no hay un interés de su parte para establecer lazos con nadie”, comenta Erin.

EL CAMINO QUE SEGUIRÁ LA FAMILIA

A lo largo de los años se ha ido modificando la información del autismo, por lo que hoy en día se le conoce como “Trastorno del espectro autista”, porque tiene 3 niveles que son muy variados. Desde un niño que no quiere acercamiento físico, a uno que le guste estar sobre estimulado teniendo contacto físico. Niños que aprenden el lenguaje y que sí se comunican y niños que jamás han pronunciado una palabra.

“El diagnóstico se da a partir de los 2 años y medio, aunque desde edades tempranas se pueden identificar algunas señales. Si la familia nota estas señales, lo importante es acercarse a instituciones especializadas en el tema o a un especialista que este certificado. Después se hace un proceso de valoración, que se tarda aproximadamente un mes, pues los niños necesitan adaptarse a un espacio y el punto esencial para la familia, es que sí hay una confirmación en el diagnóstico, es un gran duelo para la familia, por lo que tenemos que acompañarlos en el proceso y tener un plan de intervención para definir que sigue”.

Para la especialista en inclusión, se deben establecer prioridades, es decir, que es lo esencial que el niño necesita para que se desarrolle de forma independiente, pues si bien el autismo siempre va a estar ahí, lo que sí se puede cambiar es el grado de ayuda que se necesita. De un grado 3 puede pasar a moderado o leve.

“Es necesario bajar las expectativas de la familia. Puede haber lesiones graves o crisis en el grado 3, por eso es bien difícil hablar de normalidad en una familia, porque toda la dinámica cambia. El período crítico de maduración de un niño es hasta los 8 años, por eso, entre más estimulación tenemos más se abren vías neuronales y más cosas aprenden los niños. Después de ese periodo ya no tendremos desarrollo del lenguaje”.

Para la también docente, lo principal es crear comunidad. Es importante decirles a las familias que su caso es particular, que nadie más lo va a vivir de la forma en que lo viven ellos, pero que no están solos, que hay especialistas, personas o familias que tienen cosas en común.

“El autismo no se ve, a menos de que estemos en contacto con una persona que lo tiene. Mucho de lo que se ve en las películas no es verdad. Nos falta mucha empatía como sociedad, debemos quitar etiquetas y comprender. Las familias también necesitan comunicar lo que viven para tener un impacto importante. Muchas familias no salen con sus hijos y cuando lo vemos nos impacta y nos da miedo, pero debemos quitarnos ese estigma”.

Si necesitas más información sobre el tema, puedes consultar la página de Facebook “Institución Ana Cristina Juárez Diez Marina I.A.P.”, donde puedes tener una orientación sobre el tema.