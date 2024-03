Enfermedades diarreicas tienen incremento en temporada de calor

La diarrea aguda es una de las enfermedades caracterizada por evacuaciones frecuentes y de consistencia disminuida, la cual normalmente se presenta con molestias abdominales y durante el calor.

Por lo anterior, la secretaría de Salud del estado, Martina Pérez Rendón explicó que los servicios de salud se mantienen al pendiente durante esta época dado el aumento del padecimiento entre la población por el consumo de alimentos contaminados.

“Las enfermedades diarreicas o hasta una intoxicación grave puede generarse por consumir alimentos en mal estado, todo depende que germen este contaminando el alimento y la cantidad también de toxinas o gérmenes que podamos consumir la gravedad del cuadro que podamos tener, sobre todo generalmente manifestado por un cuadro diarreico o vómito, fiebre o dolor de cabeza, todo dependerá del agente que esté involucrado”.

La especialista dijo que este padecimiento es causado por infecciones y puede ser por el resultado de comer o beber alimentos en mal estado, por ello, las personas afectadas pueden empezar a presentar la infección 12 o 24 horas después de la ingesta, los cuales normalmente perduran una semana aproximadamente.

Algunas las causas por infección se encuentra la infección viral, bacteriana o por parásitos, por ello, exhortó a la población a tener precauciones al consumir alimentos y bebidas durante la época de calor, periodo en el cual, dijo que tienden a descomponerse con mayor facilidad estos mismos por las altas temperaturas.

Consumir alimentos o bebidas contaminadas puede ser factor de diarreas agudas. Foto: David Valdez / El Sol de San Juan del Río

Algunos de los síntomas que pueden presentar las personas son los cólicos o dolor en el abdomen, necesidad urgente de ir al baño, pérdida de control en las evacuaciones intestinales, así como náuseas, además de provocar una deshidratación.

“La deshidratación se genera por este tipo de infecciones, por eso distribuimos el Vida Suero Oral, es una solución que permite que los pacientes repongan líquidos que han perdido a causa de este tipo de infecciones, evitando así la deshidratación”.

La responsable de la Salud en el estado, exhortó a las familias a tener precaución entre los adultos mayores y menores de cinco años, ya que puede resultar de gravedad si no es atendido a tiempo este tipo de problemas de salud.

En el caso del señor Aurelio Cruz, durante la época de calor opta por mantener mejores medidas de prevención, pues consideró que es cuando más se presenta el riesgo de padecer la diarrea aguda, pues recordó que por la ingesta de alimentos contaminados, se enfermó y aunque de manera inmediata sus familiares lo llevaron a revisión médica, durante dos semanas estuvo con este tipo de malestares.

El sector Salud recomienda desinfectar correctamente las frutas y verduras para evitar problemas diarreicos. Foto: Cesar Ortiz / El Sol de San Juan del Río

“Me dijo que el Doctor que así de contaminados estaría el filete de pescado que me comí, fue un fin de semana que fuimos en familia a comer y de ahí, por la noche empecé a sentir como calor, como ligeros mareos pero como era época de calor, lo que hice fue aguantar, al día siguiente ya fue cuando me dio una fuerte infección y mejor me llevaron, me dieron antibiótico y mucho medicamento porque como soy hipertenso, tienen que darme medicamento controlado, me compuse pero tarde como dos semanas, porque ni hambre me daba”.

Compartió que los días en que estuvo con el malestar, optó por mantenerse lo más hidratado posible, consumiendo alimentos bajos en grasa y con nutrientes para mejorar su recuperación, por lo que desde ahí, dijo que evitar comer fuera de su casa para evitar caer nuevamente en problemas de este tipo.