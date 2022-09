“La diabetes en México es un flagelo”: Josafat Camacho

Las cifras en México respecto a la diabetes son preocupantes. En las estadísticas del INEGI del año pasado, la diabetes ocupa el tercer lugar en relación a las enfermedades que provocan mortalidad.

“La diabetes en México es un flagelo” así lo describe el doctor Josafat Camacho Arellano, Presidente Médico de la Federación Mexicana de Diabetes.

Salud Post Covid: más efectos después del padecimiento

“En la última encuesta de la Federación Internacional de la Diabetes del año pasado, se determinó que en México existían más de 14 millones de personas viviendo con diabetes. El gran problema es que cerca de la mitad de ellos no lo saben”.

México también ostenta el séptimo lugar a nivel mundial de personas diagnosticadas con diabetes en mayores de 20 años. La diabetes es la primera causa de ceguera.

“El problema está en que tenemos que modificar nuestro estilo de vida. Tenemos alimentación no sana y no estamos acostumbrados a hacer ejercicio. Lo importante es llegar al diagnóstico antes de que se dé la diabetes. Con el término prediabetes es el momento de actuar para evitar complicaciones”.

Existen tres tipos de diabetes, diabetes tipo 1 que se da en jóvenes y que requieren insulina. Representan el 10% de los diabéticos en México. Es una enfermedad que no se previene. Después está la diabetes tipo 2 que se da en adultos y que sí se puede prevenir, pues hay factores de riesgo que podemos modificar. Aquí se encuentran el 90% de los enfermos de diabetes. Finalmente, está la diabetes gestacional que se da en una persona durante el transcurso de su embarazo.

Salud Migraña en los niños despuntó en pandemia

“Los síntomas son muy clásicos, bajan de peso sin alguna razón, orinan mucho, toman mucha agua, se sienten muy cansados, y en sus estudios de laboratorio salen con glucosa alta. Regularmente estas personas tienen el factor de riesgo familiar genético”.

Para conocer más sobre la enfermedad, la Federación Mexicana de Diabetes, publica a través de sus redes sociales, información constante sobre los cuidados que se deben de seguir.

“Necesitamos modificar estilos de vida. No estamos acostumbrados a hacer ejercicio, fumamos y comemos alimentos no sanos. El consumo de fibra ayuda mucho, mantener un peso saludable y llevar una alimentación sana va a prevenir muchas enfermedades como la hipertensión y la diabetes”.

UNA VIDA SANA ES POSIBLE

Dora Luz Hernández Alonso fue diagnosticada con diabetes a los 45 años “me daba mucho sueño después de la comida. Al principio pensé que era por las actividades que hacía diario como mamá, pero luego sentía como si me desmayara, entonces mis hijos tenían que despertarme. Tomaba algo azucarado para mantenerme despierta. Entonces decidí ir con mi doctora”.

Salud Diabetes e hipertensión factores de ERC

En los análisis que se realizó, salió con la glucosa elevada para su edad. La doctora quiso darle medicamento para bajar los niveles, que tomaría de por vida, pero Dorita se resistió. Le pidió que la dejará controlar su alimentación y la doctora accedió dándole como prueba un mes “cuando llegue a la casa, me puse a llorar cuando vi lo que sí podía comer. Me sentí muy deprimida porque me gustaba mucho el pan dulce y ya no podía comerlo”.

Algunos integrantes de su familia habían sufrido de este mal “mis padres fueron diabéticos, mi madre falleció a los 54 años y le destruyó la vista, el páncreas y los riñones. Entendí que yo era diabética por mis antecedentes. A mi hermana le cortaron las piernas y perdió la vista, pero una de sus hijas la cuidó mucho de su alimentación y eso le permitió vivir muchos años estable”.

Llegando la fecha pactada, los análisis no cambiaban y Dorita pidió un segundo mes de prueba. La doctora accedió nuevamente. El resultado fue favorable. Los niveles habían regresado a su normalidad, pero el diagnóstico podría regresar en cualquier momento.

Salud Bronquitis crónica, el síntoma principal es la tos con flemas

Desde ese momento, la vida le cambió drásticamente “Yo no hacía ejercicio. Comencé a caminar, a comer muchas verduras y a cuidar mi estilo de vida. Me olvidé del chocolate, dulces, bolillo, del pan dulce y de los refrescos. Procuraba no comer grasas. Estuve restringida de la comida unos 3 meses y la glucosa se mantuvo bien, fue cuando empecé a combinar mis alimentos”.

Ahora con 75 años, Dora Luz camina diariamente 40 minutos, come de manera sana y revisa constantemente su salud “te viene una depresión cuando tienes que cambiar tu régimen alimenticio. Uno cree que tomando el medicamento ya puedes hacer tu vida normal y no es así. Debes hacer un esfuerzo de acudir con algún especialista para que te ayude a enfrentar esta situación y verás cómo te sientes diferente en un mes o en dos”.

Para Dorita es importante nunca abandonar un estilo de vida saludable “en la actualidad los jóvenes tienen la tendencia de cuidarse. Ya existen muchos productos para la gente diabética que sirven para saciar el antojo, pero lo mejor son las cosas naturales. Pasas el proceso de curación mental y lo vas asimilando. Es importante tener un entorno agradable y hacer ejercicio”.