Verrugas, mal común a cualquier edad

José es un hombre de 39 años, quien hace siete comenzó con unos pequeños granos en la parte posterior de la nuca, sin que prestara atención, luego, al pasar el tiempo descubrió que eran verrugas, estas ya habían mudado hasta su cuello y varias partes de su cuerpo, algunas se hicieron de un tamaño considerable.

“Las verrugas son una infección viral, se les conoce como verrugas vulgares, es causada por un virus es muy parecido al que causa las verrugas genitales, se tienen de dos tipos una afecta en todas las áreas del cuerpo y otra en el área genital se atacan de la misma manera”, señaló el Doctor Manuel López Álvarez, quien es Especialista en Ginecología y Obstetricia, con un Posgrado en La Habana Cuba de Sub especialidad en ginecología estética, dentro de esa especialidad aprendió a utilizar el láser, con el cual se pueden eliminar las verrugas.

Salud Bronquitis crónica, el síntoma principal es la tos con flemas

Indicó que las verrugas se pueden comenzar a padecer a cualquier edad, desde bebés hasta adultos mayores, esto es sobre todo en la zona de flexión, en el cuello, las axilas, en el pecho, incluso en las manos, que es conocido como mezquinos, en la ingle, pero en realidad pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, es un mal sumamente común que la gran mayoría de la población padece y que se puede contraer de forma sumamente sencilla, incluso con el roce de las manos con quien se acaba de rascar donde las tiene.

El Doctor Manuel López está al frente de la clínica Medik Laser ubicada en Boulevard Hidalgo en el centro de San Juan del Río, en donde ha visto de todo tipo de casos y en donde conoció a José, quien mostró interés en hacer algo con su problema, ya que, señaló, son sumamente molestas, “hubo días que me daba comezón y sin que me diera cuenta me rascaba y me las comencé a pasar a varios puntos de mi cuerpo, incluso tenía unas en la espalda y otras en el estómago muy cerca del ombligo, lo cual, lejos de ser un tema de estética se volvió un tema de salud sobre todo por el tamaño que tenían”.

José tomó la decisión de acudir con un especialista, pues dijo que le habían recomendado varios remedios, lo intentó, pero se lastimó la piel, por lo que mejor dejó sus verrugas en manos de los expertos.

Foto: Alejandro Arredondo | El Sol de San Juan del Río

“Se ponen acido de batería, se las amarran con un cabello esto provoca mucho dolor y deja muchas cicatrices, algunos remedios que venden en la farmacia, queman mucho tejido sano, y deja una mancha”, es algunos de los testimonios que ha escuchado el doctor en torno a este tema.

Finalmente, el doctor Manuel López indicó que no existe una persona con mayor factor de riesgo, tampoco no hay una predisposición por sexo o por raza, es un mal común pero tratable.