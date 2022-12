La fibromialgia, un padecimiento incapacitante

La fibromialgia es una condición de carácter crónico la cual se caracteriza por la presencia de dolor a nivel de músculos, ligamentos y tendones, así lo describe el doctor Víctor Armenta Sánchez.

Además de una sensación dolorosa en 18 puntos específicos del cuerpo llamados "puntos gatillo" que están distribuidos a nivel de cuello, tórax, espalda, brazos, glúteos, rodillas y pies.

“Desafortunadamente hasta el día de hoy no se tiene una causa específica identificada. Se piensa que la fibromialgia se debe a un trastorno de cómo percibe el dolor el sistema nervioso central, y contribuyen factores como alteraciones en el sueño y tensión emocional”.

Para el doctor Víctor, el síntoma más común de la enfermedad es el dolor de carácter crónico, generalizado y localizado en distintas partes del cuerpo “otros síntomas que aparecen son rigidez muscular, sensibilidad al tacto, hormigueo en brazos o piernas, estreñimiento, y alteraciones en la sensación de frío o calor”.

Los pacientes describen una sensación abrumadora de cansancio, problemas para dormir, problemas emocionales e incluso ansiedad o depresión “para poder realizar un diagnóstico, exploramos al paciente y si al presionar 11 de los 18 puntos gatillos del cuerpo, se desencadena dolor, es probable que el paciente tenga fibromialgia. También se deben realizar estudios de imagen y de sangre para descartar otros trastornos.

Para el tratamiento es importante mejorar el dolor y la calidad de vida de los pacientes “es muy importante explicar la naturaleza de la enfermedad, enfatizando en los factores que desencadenan los cuadros. Además del manejo farmacológico, se debe de tener control de alteraciones psicológicas como estrés y ansiedad junto con medidas para mejorar calidad del sueño”.

NO PUEDO DESCRIBIR EL DOLOR QUE SIENTO

Estelí Villanueva Esquivel tiene 34 años y desde los 14 sufrió de dolores que no supo identificar. Hace 4 años le dieron el diagnóstico pues me dieron todos los síntomas me dieron al mismo tiempo “tuve síntomas aislados como el que me tropiezo mucho, se me caían cosas de las manos y dolor con el cual me acostumbre a vivir”.

El dolor es agobiante y constante “todo el tiempo tengo dolor, pero ya me acostumbré a tolerarlo, me da en las plantas de los pies, el cuello, brazos y piernas, costillas, entre otros. Eso me generaba que no tuviera la fuerza en mi cuerpo y por eso me tropezaba o tiraba cosas”.

En una primera exploración normal, físicamente Estelí no tenía nada, pero no tenía ni fuerzas para caminar. La tuvieron que medicar con analgésicos, y con los puntos gatillos descubrieron la enfermedad.

Algunos de los síntomas que Estelí presentó fueron problemas para dormir, dolor en los dientes, problemas gastrointestinales, ansiedad, hormigueo en las manos, entumecimiento, dolor de cabeza, caída de pestañas, cejas y cabello y se manifiesta más cuando hay más estrés o tensión.

“Mucha gente me dice -no te ves enferma ni te ves mal-. Siento que una de mis mayores terapias es tratar de sentirme bien por fuera, para tener un entorno bonito y sentirme mejor por dentro. Pero hay día muy difíciles pues a veces el dolor es incapacitante y no puedo salir de la cama”.

De acuerdo con Estelí, para poder soportar la enfermedad hay que cambiar la manera en la que te desenvuelves en la cotidianidad “no hay que darle importancia a las cosas, aprender a respirar y calmarte, porque la fibromialgia viene con depresión y ansiedad. Es difícil la convivencia con la gente, pero siempre se agradece tener una red de apoyo que no te juzgue y con quien puedas expresarte”.