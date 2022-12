Estrés laboral, un riesgo a la salud

Uno de los principales problemas de salud que experimenta la población, es el estrés laboral, secuela que se ve reflejada después de los trastornos en músculos y huesos, en ansiedad, depresión, apatía, falta de concentración, fatiga crónica, afecciones cardiovasculares, digestivas, respiratorias, por citar algunas.

Raymundo Gómez Sixto, trabajador obrero que por muchos años experimentó el estrés laboral sin darse cuenta, compartió que todo comenzó por la falta de concentración e insomnio que empezó a presentar, pues aseguró que hubo etapas en sus actividades en las cuales su jornada diaria era de 11 horas, no solo de lunes a sábado sino los siete días de la semana.

“Cuando se requería de sacar producción, no solo por las ocho horas, sino llegaba el momento en que tenía que trabajar tres horas diarias más de la jornada y no solo era una semana sino hasta un mes hasta los domingos, al día eran 11 horas, así estuve trabajando muchos años, ya no te concentras y de ahí, llega el momento donde empecé a tener problemas ya de salud porque eran muchas horas las de trabajo”.

Con cansancio crónico e irritabilidad, aseveró que comenzó a darse cuenta del impacto que las jornadas laborales estaban generando en su salud, pues siempre ha se ha considerado una persona servicial y comprometida con sus labores y familia, en este último aspecto sin el aliento de tener convivencias familiares.

Compañeros de trabajo, amigos y esencialmente familiares, comentó que fueron quienes en ocasiones le hacían notar de su cambio no solo en su estado de ánimo sino de salud, debido a que por momentos trataba de descansar para continuar mostrando un desgaste físico.

Dijo que esos momentos fueron factor clave para identificar que la carga de trabajo estaba comenzando a generar sus estragos, pues bajo dichas condiciones laborales aseguró que pasó 12 años, buscando atención inmediata para evitar mayores secuelas, debido a la falta de sueño en su caso por el estrés laboral.

Compartió que su familia está conformada por su esposa y tres hijos y fueron precisamente ellos, quienes le hicieron notar del impacto que el estrés laboral estaba provocando no solo en su vida sino al interior de la familia, por lo que fue mediante apoyo profesional que dio atención a todas las secuelas y optando por buscar un empleo acorde a las ocho horas de trabajo establecidas en la Ley Federal del Trabajo por salud mental y físico, a fin de evitar mayores afectaciones a causa de ello.

Actualmente, Raymundo Gómez se desempeña como asesor sindical en varias empresas ubicadas en el municipio de San Juan del Río, con la finalidad de continuar laborando pero privilegiando su salud y familia.

El médico especialista en este tipo de temas, Gustavo Adolfo Coello Ugalde, informó que el estrés laboral impacta de forma significativa en la población, pues tratar de equilibrar el trabajo con las tareas de casa y vida familiar las 24 horas los siete días de la semana resulta complicado si no se busca armonizar todo este tipo de actividades.

“De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el estrés laboral es identificado como un grupo de reacciones emocionales, psicológicas, cognitivas y conductuales ante exigencias profesionales que sobrepasan los conocimientos y habilidades del trabajador para desempeñarse de forma óptima”.

El especialista compartió que prácticamente todos estamos expuestos a sufrirlo, tanto en el ámbito escolar, laboral e incluso familiar, y son numerosas las manifestaciones que se pueden dar por este tipo de presiones entre ellas; cansancio físico, apatía, desinterés, falta de motivación, desgano de continuar laborando o acudiendo a la escuela, aumento del apetito, disminución del apetito, sueño excesivo, fatiga, falta de energía.

Otros signos de alarma por este tipo de situaciones, dijo que es la dificultad para concentrarse, insomnio, tristeza, irritabilidad, trastornos intestinales, caída del cabello, lesiones en la piel, trastornos cardiacos, etc.

Expresó que existen varias maneras de combatir este problema, desde el uso de medicamentos ansiolíticos, antidepresivos, terapia psicológica, psicoterapia, grupos de apoyo, ejercicios físicos y espirituales, por ello, exhortó a la población a estar atenta e identificar este tipo de afectaciones a causa del estrés laboral.