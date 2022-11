Piedras en la vesícula, sintomatología y riesgos

Un agudo dolor en la parte de la boca del estómago fue lo que sintió Sofía Lira, por lo que de inmediato fue al doctor quien mandó le hicieran un ultrasonido, ya con las imágenes de este diagnóstico se trataba de las piedras en la vesícula biliar. Sin dejar pasar más tiempo, ya que podría complicarse decidió operarse para extraer el órgano.

“Empecé a sentir un dolor muy fuerte en la boca del estómago, me espanté mucho, entonces fui al doctor y me mandó hacer ultrasonido y me programó a operación a los pocos días. Me dijo estaba muy llena la bolsita”.

Después de la operación, Sofía volvió a sus actividades a los pocos días, siguiendo las recomendaciones que el doctor dio.

“Me comentó es más común en las mujeres. Me había dicho iba hacer la de los hoyos (laparoscopía), pero se complicó porque estaba muy llena la bolsa entonces tuvo que hacer la operación a cuchillo (cirugía abierta)”, relató Silvia.

El doctor Jorge Chávez de la Universidad Autónoma de Querétaro informó que la presencia de por lo menos un cálculo biliar en el conducto colédoco ¨ coledocolitiasis¨ puede ser crónica que se puede agudizar.

“Ya tienes estas piedritas y obviamente con la ingesta de grasas de alcohol, de alimentos colisestiqueneticos, así es el termino original es cuando empezamos con el dolor característico a bajo de las costillas que puede variar a lo que la gente le dice boca del estómago”, explicó el doctor Chávez.

El tratamiento ideal para las piedras en la vesícula biliar es la extirpación quirúrgica lo cual lleva el nombre de colecistectomía. Esta se puede hacer por cirugía abierta o por laparoscopía que permite una recuperación más pronta.

Relató que es importante saber que las piedras de las vesícula se forman por algunos de los componentes de la vesícula que son tres principalmente que se alteran. “Empieza haber lodo lidial que posteriormente se pueden hacer piedritas, litos. Estos litos existen de muchas formas, tamaños, pese a lo que la gente imagina, se pueden sacar con remedios caseros, con tés, el riesgo es mayor porque la vía biliar no solo está conformada por la vesícula también incluye el páncreas, el hígado.”

Si intentamos erróneamente sacar esas piedritas a veces se pueden atorar eso nos lleva a mucho más complicaciones”, detalló.

Para tener un diagnóstico es necesario hacer un ultrasonido abdominal por la facilidad, accesibilidad en el médico especialista analizará la imagen y dará un análisis.

“Podemos hacer una tomografía de abdomen poder determinar con mayor exactitud cuánto miden las piedras. Cuántas son, dónde están”.

Si bien este malestar lo presentan tanto chicos y grandes, es más frecuente en mujeres que en hombres

De acuerdo a la guía de práctica clínica del IMSS, las piedras en la vesícula son una acumulación de sales biliares, calcio y colesterol que se van formando con el paso de los años causadas por comer en exceso.

El 80 por ciento de los portadores de litiasis biliar (piedras en la vesícula) no presentan síntomas hasta por 20 años.

Los síntomas más comunes son dolor por debajo de las costillas del lado derecho, náuseas y vómitos después de la comida abundante y grasosa. Si el dolor persiste se debe acudir a un centro hospitalario. La obstrucción de los conductor biliares por litos (Coledocolitiasis) puede complicar la salida de bilis y moco biliar de la vesícula provocando se acumule dentro de ella provocando dolor, hasta pancreatitis que puede ser muy severo.

Las piedritas no se forman en dos días son piedras que llevan meses incluso años formándose que no dan ninguna lata, pueden ser un dolorcito pequeño y después se va. Entre más se acumule, más se inflame, incluso se puede infectar es cuando el dolor va aumentar.

“Qué pasa si llega aumentar el volumen hay dos factores importantes, uno puede haber un bloqueo vía biliar o dos que reviente la vesícula y eso va a generar mucho más complicaciones que va a derivar en una peritonitis muy grave y algo más complicado de tratar” aseveró.

De ahí la importante para prevenir una dieta baja en grasas, baja en alcohol, baja en picante en lácteos, para evitar la formación de las piedritas.