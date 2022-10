TDA, un padecimiento con mayor presencia en varones

Kevin Fernando nació el 8 de febrero del 2002. Cuando los médicos se lo entregaron a su mamá, estos dijeron que no había existido ningún contratiempo durante el parto y que el pequeño resultaba ser un niño sano. Sin embargo, durante sus primeros años de vida sus familiares comenzaron a notar algo extraño en él.

A los tres años, Kevin aún no sabía hablar ni caminar. En el preescolar las llamadas de las maestras eran constantes, pero su madre creía que era una situación normal por tratarse de un niño pequeño. Llegada la primaria, los llamados de la escuela se intensificaron. Los motivos eran porque Kevin no acataba las órdenes de los profesores, no mostraba interés por escribir o realizar las operaciones aritméticas básicas.

Ante esta situación, los maestros le comentaron a su mamá que era necesario ir con un especialista para detectar qué es lo que pasaba con él. Su madre, Patricia Nieto Coria, siguió la recomendación y lo llevó con un experto, quien después de varios análisis y exámenes dio el diagnóstico que ha acompañado a Kevin desde los 6 años: Trastorno por Déficit de Atención (TDA).

Después de conocer el diagnóstico de Kevin, directivos de la escuela a la que asistía, ubicada en la colonia San Juan Bosco, lo canalizaron a él y a su madre al Centro de Atención Múltiple La Rosa Azul, una escuela de educación especial ubicada en la colonia San Cayetano. En este sitio permaneció hasta los 14 años, y según su madre, durante ese tiempo Kevin mostró una evolución favorable pues comenzó a aprender a leer y hacer algunas operaciones matemáticas básicas.

Actualmente, Kevin cursa la preparatoria. De acuerdo con su madre, el TDA no ha sido una limitante para que el joven aprenda cosas nuevas como cocinar, manejar un automóvil, una motoneta, jugar futbol, bailar. Incluso, dijo, hace un año descubrieron una nueva faceta de él: ser músico. A través de la banda Rock DI, Kevin ha aprendido a tocar el piano, el acordeón, el pandero y entre sus deseos está aprender a pintar.

¿Qué es el TDA?

El Trastorno por Déficit de Atención (TDA) es un padecimiento que se caracteriza por la desatención del individuo en actividades que requieren de una concentración sostenida, tales como las tareas mentales, cognitivas o físicas, afirma la presidenta del Colegio de Psicólogos de San Juan del Río, Evelyn Tejeda Sinecio.

Explicó que quienes padecen el TDA no pueden ejecutar una instrucción o pasos que cuentan con un orden establecido. Además, dice, los individuos que padecen el TDA pueden mostrarse visiblemente distraídos o en ocasiones realizar comentarios que no viene a cuento con la temática que se aborda en alguna charla.

“Para la detección, puede ser un muy punto de observación cuando el niño o la niña es escolarizada, es decir, cuando el menor es integrado a una educación formal. Puede ser en el preescolar y con mayor facilidad los primeros años de nivel primaria (…). La prevalencia mayor en este tipo de casos (TDA) es más en varones que en mujeres. Aunque sí se da en mujeres, existe una prevalencia mayor de este padecimiento en varones”, apunta la especialista.

En ese sentido, destaca que de 10 individuos que padecen TDA, nueve son varones. Puntualizó que para realizar el psico-diagnóstico de este padecimiento existen diversas pruebas psicométricas y de personalidad que permiten detectar el nivel de desatención que tiene el individuo y a partir de ello diseñar las estrategias de intervención adecuadas para atender este padecimiento. Detalló que se pueden trabajar de ocho a diez sesiones terapéuticas cognitivo-conductuales, a fin de volver a evaluar y detectar si hubo un avance.

Agregó que el TDA puede afectar funciones del pensamiento como juicio, raciocinio, análisis, síntesis, memoria, pensamiento lógico-matemático y lenguaje. “Hay bajo rendimiento en estos sentidos, pero no por su incapacidad intelectual, sino por la incapacidad de la atención”, subrayó.