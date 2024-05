Zitlally Rubio va por apoyos a indígenas

La candidata de Movimiento Ciudadano (MC) a la diputación federal por el segundo distrito del estado, Laura Zitlally Rubio de La Isla, aseguró que, de llegar a la Cámara de Diputados, gestionará apoyos para artesanos indígenas de Amealco de Bonfil, además de que buscará recursos para generar proyectos que atraigan al turismo nacional y extranjero a este municipio queretano.

Refirió que a lo largo de su campaña ha recorrido diversas localidades de Amealco, donde pobladores le han externado sus necesidades, entre ellos algunos artesanos indígenas, quienes expusieron la necesidad de apoyos por parte de la Federación. Ante ello, la aspirante señaló que, si gana las elecciones, gestionará recursos para que sean destinados a este sector del municipio.

Además, dijo que es fundamental generar más proyectos de atracción turística, a fin de que esta dinámica también provoque una derrama económica para los artesanos de esta demarcación.

“Estoy muy agradecida con las personas que nos han recibido y que amablemente me han escuchado en el municipio de Amealco. Nos han hecho saber sus necesidades y por lo que vamos a trabajar es que los artesanos tengan apoyos para salir adelante, además de que no tienen un impulso en cuanto al turismo. Sí, tienen una feria de la muñeca que es parte importante, pero no hay otros proyectos para la atracción al turismo”, comentó.

Por otra parte, en su visita a diferentes comunidades indígenas de esta demarcación, destacó que ha existido una invisibilidad por parte del Estado en cuanto a la atención de las necesidades que se presentan en estos lugares. Dijo que es responsabilidad de los gobiernos atender y dignificar la vida de este sector, el cual, aseveró, ha sido marginado y afectado en los últimos años

Subrayó que es necesario rescatar y preservar la identidad y las tradiciones de los pueblos originarios, considerando que este debe ser un esfuerzo conjunto entre la sociedad y los gobiernos. Frente a esta situación, indicó que su compromiso se centra en trabajar para garantizar que las necesidades de las comunidades indígenas sean escuchadas y atendidas en el ámbito legislativo y gubernamental.

Destacó que algunas de las localidades que ha visitado son Cuisillos, Yospi, El Bothé, Santiago Mexquititlán y El Garabato. Respecto a esta última comunidad, Rubio de La Isla destacó la necesidad de reforestar algunas zonas, así como la creación de espacios y áreas verdes dignas para los habitantes de este lugar.

Además, durante los encuentros con habitantes de estas comunidades, expresó que otro de sus compromisos es trabajar para reactivar el campo, toda vez que muchas personas depende totalmente de esta actividad primaria.