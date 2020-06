No existe evidencia sobre efectividad del tocilizumab para Covid-19: Gatell

"Contundentemente no existe el nivel de evidencia científica derivado de estudios comparativos como para considerar al Tocilizumab como un estándar de tratamiento para Covid-19, por más que haya personas que lo hayan utilizado y han tenido una buena recuperación", advirtió el vocero de la pandemia coronavirus en México, Hugo López-Gatell Ramírez.

En conferencia de prensa, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud adelantó que la buena noticia es que su importación se reanudará en el país, luego de conflictos por la falta de traducción en el etiquetado de este medicamento.

“Cualquiera que se haya quedado con la idea de que Cofepris lo está obstaculizando sepa que no es el caso. Si ha contribuido a propagar esta noticia, que es falsa, le suplicamos muy atentamente que haga lo propio, que desmienta esta desinformación”, agregó.

López-Gatell pidió no quedarse con una impresión de que Cofepris por "negligencia, capricho o la razón que sea, no quería que se importara el producto y lo había bloqueado, ya que esto no es cierto".

Y añadió que luego de una reunión entre Cofepris y autoridades sanitarias el titualr de la Cofepris, José Novelo Baeza “ha sido muy proactivo precisamente en facilitar el proceso de importación porque una de las restricciones era que la etiqueta no estaba traducida al español, que podría parecer una trivialidad, pero no lo es, es uno de los elementos estándares de las buenas prácticas de regulación”.

Detalló que este medicamento interviene con el proceso de inflamación, pues explicó que hay una sustancia que es parte del sistema de inflamación que se llama Interleucina-6, la cual se descubrió que al bloquear su acción, se interfiere con el receptor en las células y la respuesta inflamatoria baja.

Por lo anterior, desde su inicio se indicó como tratamiento para la artritis reumatoide y la artritis juvenil, la cual es más agresiva y después en otras enfermedades que tienen un componente de autoinmunidad.

“Entonces se empezó a considerar, dado que la Covid-19, en su manera de causar daño, incluye un componente muy impórtate de inflamación y un exceso de estas moléculas de la inflamación, entonces parecía lógico que Tocilzumab iba ser un medicamento útil, lo cierto es que tenemos que tener claridad de qué tanto progresa la evidencia científica, en qué momento hay certezas y en qué momento hay promesas”, añadió.

Aspirina como remedio

Por su parte, informó que hay observaciones clínicas de que el Covid-19 puede tener un componente importante de trombosis o coagulación en los pequeños vasos sanguíneos que puede ser tratado con ácido acetilsalicílico, o comúnmente conocido como aspirina.

Ante este escenario, adelantó que se ha considerado que podría ser benéfico y no necesariamente perjudicial, “dada la imagen de seguridad de este medicamento, que se usara en fases tempranas” del virus y sobre todo, en personas adultas mayores.

