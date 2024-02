¿Qué es la dermopatía diabética?

La dermopatía diabética es un problema de salud caracterizado por pequeñas lesiones cutáneas color amarillo-marrón en las espinillas de los pacientes con diabetes, mismas que se acompañan de otros síntomas sin dolor.

La presidenta y fundadora de la ONG Fundación Chabely, Adriana Isabel Guerrero Pachuca, explicó que este tipo de lesiones que presentan los pacientes diabéticos no cuentan con otros síntomas y no causan dolor, pues son muy comunes entre las personas mayores de 10 años con antecedentes prolongados de diabetes.

Dijo que es muy frecuente este tipo de situaciones de salud entre los integrantes de esta población y es más probable que ocurra en personas que tienen otras complicaciones relacionadas con vasos sanguíneos pequeños dañados como retinopatía (problemas oculares), nefropatía (problemas renales), y neuropatía (problemas nerviosos).

Mencionó que derivado de que la dermopatía diabética es una condición asintomática y benigna, no requiere de tratamiento, sin embargo, es posible que se requiera de una mayor evaluación y control de la diabetes y las complicaciones relacionadas.

La dermopatía es asintomática. Foto: Cesar Ortiz | El Sol de San Juan del Río

Guerrero Pachuca comentó que regularmente se asocia con daños en los nervios y los vasos sanguíneos que pueden causar problemas más graves, como neuropatía periférica, cetoacidosis diabética, infecciones frecuentes, enfermedad renal, problemas oculares y artropatías (enfermedades de las articulaciones).

María de Jesús Olvera Medina es una paciente diabética diagnosticada desde hace 20 años, según compartió, por lo que en varias ocasiones ella ha presentado este tipo de problemas de salud sin tener mayores consecuencias, pues en todo momento ha buscado apegarse a las indicaciones de los médicos para evitar mayores secuelas por la dermopatía.

“Me diagnosticaron diabetes desde hace aproximadamente 20 años, son tantos años que he tenido algunas secuelas, la dermopatía aparece normalmente entre quienes la padecemos, pero si tenemos los cuidados que nos recomiendan no genera tantas afectaciones, por ejemplo a mí, me han recomendado los doctores controlar mi azúcar, hacer actividad física 30 minutos diariamente y eso es bien importante y bajar de peso para disminuir la gravedad de la diabetes”, compartió.

Las afectaciones suelen aparecer en las espinillas. Foto: Cesar Ortiz | El Sol de San Juan del Río

Por lo anterior, agregó que con casi dos décadas de padecer la diabetes, busca evitar a medida de lo posible más problemas de salud, como es en esta ocasión la dermopatía, toda vez que entre los pacientes diabéticos dijo que es común.

Finalmente, la presidenta y fundadora de la ONG Fundación Chabely, Adriana Isabel Guerrero Pachuca, recomendó a los pacientes con este tipo de diagnósticos controlar su nivel de azúcar en la sangre y administrar insulina, según lo recomendado por su médico, tomar regularmente su medicamento según lo prescrito por los especialistas de la salud, hacer ejercicio durante un mínimo de 30 minutos al menos tres veces por semana, por citar algunas.