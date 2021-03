Vitamina C, un aliado para controlar las alergias

TAMARA MEDINA

La vitamina C actúa como un antihistamínico natural, de acuerdo con las investigaciones de expertos, tomar 2 gramos de vitamina C puede reducir los niveles de histamina en un 38%, y este porcentaje puede subir hasta el 50% en caso de recibir una dosis más alta por vía intravenosa.

Eso sí, hay que tener en cuenta que hay diferentes tipos de alergias y que la vitamina C no es eficaz para reducir los síntomas de todas ellas. En concreto, las propiedades de la vitamina C funciona en las alergias respiratorias, como la alergia al polen, al polvo, a la caspa de las mascotas o al moho.

Según el alergólogo Diego Gutiérrez "la vitamina C es uno de los mejores aliados contra la alergia ya que es un poderoso antihistamínico y antialérgico natural que ayuda a nuestro cuerpo a eliminar toxinas que desencadenan procesos alérgicos, además de tratar enfermedades como la sinusitis o el asma".

El tratamiento con antihistamínicos y otros fármacos de alivio sintomático se puede complementar con una alimentación que ayude a fortalecer el organismo, por lo que es importante llevar una dieta que contemple un contenido moderado de vitamina C, siendo la cantidad recomendada de ésta de 45 a 50 mg diarios según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Algunos de los alimentos ricos en vitamina C son el perejil, la grosella, las fresas, los cítricos como la naranja, el limón o el kiwi, las coles, el brócoli, los pimientos o la papaya.