Chef se hizo viral por llevar comida a los rincones del mundo que más lo necesitan

Reconocido por su labor altruista, el chef José Andrés lleva su cocina solidaria hasta la frontera con Ucrania. Desde hace algunos años se ha dedicado a repartir alimento en zonas afectadas por terremotos, inundaciones, epidemias, entre otros sucesos, ahora fue de los primeros en llegar a Polonia para recibir a quienes cruzan la frontera desde Ucrania huyendo del conflicto bélico.

A partir de este lunes José Andrés y su ONG, World Central Kitchen, se encuentran en el lugar para ayudar a esas personas. Como parte de su estrategia montó una cocina de campaña en el paso fronterizo de Medyka y hasta el momento ha repartido más de 4 mil menús en 18 horas.

Te puede interesar: Soldados ucranianos adoptaron a un perrito que se estaba congelando: ahora monta guardia para ellos

Hot meal distribution today in Ukraine at the Rava-Ruska border! Huge lines as people wait to enter Poland…@WCKitchen is partnering with Caritas nuns to serve food here & the Shehyni border crossing…We will also bring them additional supplies soon! #ChefsForUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/K0QvLlFIKd — José Andrés (@chefjoseandres) February 28, 2022

“Están llegando demasiados refugiados y familias que están escapando y que no saben qué vendrá a continuación”, “no para de llegar gente, traen con ellos lo que han podido coger, que, normalmente, es una maleta. Vienen niños. Lo único que veo es gente que escapa de la guerra”, compartió para el medio ‘Más de uno’.

Asimismo señala que World Central Kitchen también tiene personal trabajando desde dentro de Ucrania, así como en la frontera con Rumania, también hace un llamado a todos aquellos que quieran ayudar a repartir comida, asegurando que les harán llegar dinero para los que se sumen a esta importante labor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de José Andrés (@chefjoseandres)

El cocinero asturiano explicó en el programa ‘Más de uno’, de Onda Cero, que el pasado jueves, cuando inició el conflicto en Ucrania, él se encontraba en Miami, visitando uno de los restaurantes de los que es propietario y ejerciendo como embajador en un festival gastronómico: “Se te hace el corazón pequeño cuando ves que estás celebrando el momento” y en el otro lado del mundo ha estallado una guerra”, expresó.

Premio Princesa de Asturias de la Concordia

El pasado octubre, José Andrés recibió el reconocimiento de Princesa de Asturias de la Concordia por su labor altruista con las personas afectadas por el Covid-19, pues repartió durante los meses más duros tras la irrupción de la misma, más de tres millones de menús en España y otros 36, en Estados Unidos.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Cabe señalar que fue de los primeros en llegar a La Palma tras la erupción del volcán, en el lugar estuvieron él y su ONG para repartir comida entre los equipos de emergencia y los vecinos que tuvieron que abandonar sus casas.

El chef asturiano fundó World Central Kitchen junto a su mujer, Patricia Fernández de la Cruz, en 2010. Desde entonces han servido millones de menús a los más necesitados tras grandes catástrofes naturales, al recibir el Princesa de Asturias, entregaron íntegramente la dotación económica que correspondía al matrimonio a los afectados de La Palma.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de José Andrés (@chefjoseandres)

Publicado originalmente en El Sol de Hermosillo