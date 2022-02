Estudiante vende sus boletos de Coldplay para ir a Harvard

¿Cambiarías la oportunidad de ver a tu banda favorita por la de cumplir uno de tus sueños más grandes? La historia de un estudiante de medicina en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) se hizo viral en redes sociales, luego de planear vender sus boletos para el concierto de Coldplay, con el objetivo de poder pagar su estancia en Harvard para un curso en el que fue aceptado.

Raúl Alejandro Miranda Ojeda es el nombre de este joven, quien después de conseguir los pases para ver a la banda británica, recibió la sorpresa de ser aceptado para realizar una estancia en Harvard en Cambridge, Massachusetts.

Y es que, cuando Coldplay anunció su llegada a México, luego de su última visita en 2016, los boletos se agotaron en tiempo récord, y los afortunados en conseguirlos no dudaron en demostrarlo a través de sus redes sociales; a pesar de lo difícil que fue conseguirlos, Raúl Alejandro no dudo en ponerlos a la venta.

A fin de recaudar 4 mil dólares, es decir, poco más de 81 mil pesos, para “alcanzar su sueño” de poder estudiar en la universidad estadounidense y continuar su desarrollo en la investigación clínica, este estudiante decidió renunciar a poder disfrutar de su banda favorita y organizó una rifa de sus entradas para el concierto de Coldplay.

A través de una publicación en Instagram, fue como el joven anunció el sorteo de cuatro entradas. “Para quienes no me conocen, me llamo Raúl Alejandro Miranda Ojeda, estudio Medicina en la Universidad Autónoma del Estado de México y he sido seleccionado para realizar una esta ncia en Harvard Medical School y un curso en Harvard T.H. School of Public Health”, publicó.

Raúl Miranda señaló que está rifando cuatro boletos para el concierto de Coldplay en el Foro Sol de la Ciudad de México, que se llevará a cabo el próximo 3 de abril. Las personas interesadas pueden participar en la rifa, lo único que tienen que hacer es adquirir un boleto con costo 150 pesos para concursar por una de las entradas, mismas que pertenecen a la sección VE-19C del recinto y que actualmente están agotadas.

Asimismo, a través de un video, Raúl Miranda explicó un poco de la historia de la rifa, en donde asegura que desde pequeño ha sido fan de Coldplay y que ha acudido a varios conciertos, sin embargo, al presentarse esta gran oportunidad de estudiar en Harvard y al tener poco tiempo para juntar su dinero que servirá para cubrir gastos del curso y de traslados, su familia le sugirió vender sus entradas.





“Mi sueño es estudiar en Harvard y espero lograrlo con tu ayuda”, declaró en el clip, el estudiante de la UAEM, en donde también se muestran los pasos para participar en el sorteo.

¿CÓMO PARTICIPAR EN LA RIFA?

Depositar 150 pesos a la siguiente cuenta: CLABE: 058597000019348548; Cuenta: 989676920015; Banco BanRegio; Nombre: Raúl Alejandro Miranda Ojeda.

pesos a la siguiente cuenta: CLABE: 058597000019348548; Cuenta: 989676920015; Banco BanRegio; Nombre: Raúl Alejandro Miranda Ojeda. Registrar la información del comprobante de pago junto con tus datos en este enlace: https://forms.gle/Di3tn1yPqpbqPYbV9

del comprobante de pago junto con tus datos en este enlace: https://forms.gle/Di3tn1yPqpbqPYbV9 Una vez registrado, estarás participando por uno de los boletos .

. El ganador será anunciado el próximo 17 de marzo.

