Karol G expresa inconformidad por foto en portada de una revista

Hoy se presentó la portada de la revista GQ en su edición de abril, donde fue entrevistada la reconocida cantante Karol G y quien aparece en esta portada, sin embargo, la colombiana acaba de compartir en su cuenta de instagram la inconformidad que tiene sobre las ediciones y retoques que se le hicieron en el rostro en esa fotografía.

“No sé ni por dónde empezar este mensaje…Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural. Agradezco la revista por la oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios. Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mi, es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad”, expresó Karol G en su post de Instagram donde compartió una selfie de su rostro al natural, seguida de la imagen de portada de dicha revista.

El post ya cuenta con casi un millón de likes y ha recibido bastantes comentarios de sus seguidores en donde la apoyan y reconocen la belleza natural de la colombiana y se muestran molestos con la revista por haber realizado esos cambios con retoques que la hacen parecer otra persona.

La artista se ha dado a conocer por su talento e incluso ha compartido en diferentes ocasiones mensajes de amor propio para que no se vean afectados por quienes intentan criticar sus cuerpos. “Nunca dejen que comentarios distorsionen la forma hermosa en cómo se ven... Todos los cuerpos son diferentes... Todos son bonitos tal y como son... Qué chimba la diversidad y más allá, qué lindo es ver lo real y no lo efímero”.

