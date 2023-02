¡Amiga date cuenta!, piden a Shakira parar las indirectas contra su ex

Con memes en redes sociales usuarios de las distintas plataformas piden a Shakira parar la serie de indirectas que la colombiana ha realizado a través de sus exitosas canciones a Gerard Piqué su ex pareja y padre de sus dos hijos.

Pese al éxito que han tenido sus más recientes sencillos, al parecer la bomba de hartazgo llegó y aunque "TQG" canción realizada en colaboración con Karol G y cuya letra no sólo arremeten en contra de Piqué, sino sus frases alcanzan a salpicar a Anuel AA, ex pareja de Karol a quien también el cantante urbano le puso los cuerno, los usuarios de redes piden a la creadora de "Suerte" pararle ya a sus temas de desprestigio hacia su ex pareja. "¡Amiga, date cuenta, ya dale adelante y sana tu herida!", "¿qué no hay otro tema?", son algunos de los comentarios que han dado pie para que los "memeros" le den rienda suelta a su creatividad y comienzan hacer lo que mejor saben.

Gossip “Mañana será bonito", el nuevo álbum de Karol G

Con el reciente éxito Te Quede Grande, "TQG", Shakira continúa con la ola de desprestigio para quien fuera su pareja sentimental por más de una década.

Foto: Cortesía | Twitter

Foto: Cortesía | Twitter

Foto: Cortesía | Twitter

Foto: Cortesía | Twitter