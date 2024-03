¡Lo que faltaba! Balenciaga lanza brazalete en forma de cinta adhesiva

La prestigiosa marca Balenciaga continúa siendo tendencia por sus “aportaciones” a la industria de la moda, después de presentar los “zapatos de constructor de obra”, la ropa simulando manchas de cemento.

Fue en la Semana de la Moda en París, que Balenciaga dio a conocer una “joya” para la temporada otoño - invierno 2024, que no sólo dividió opiniones, también fue duramente criticada en redes sociales.

Y es que la “joyita” valuada en aproximadamente 17 mil pesos mexicanos es nada más y nada menos que un brazalete que simula a las cintas adhesivas, la única diferencia es que tiene el nombre de la lujosa marca en la parte del rollo.

Los cibernautas han lanzado una campaña por parte de usuarios de las diferentes plataformas digitales, donde han tachado a la marca de burlarse de los consumidores, tener poco gusto y hasta decir que las ideas se les han terminado, pese a todos los comentarios este tipo de lanzamientos que generan tanta polémica es lo que da el marketing orgánico que al final hace que Balenciaga sea tendencia a nivel mundial.

🔴⚠️ #Balenciaga introduced the bracelet at Fashion Week 2024. 🤡



The price of such a bracelet is €3000



Fashionistas are already running to buy a roll of tape for 3000 euros .🤣 pic.twitter.com/WL3QeCXAMK — @PalasAtenea🍊 (@AthenaMia2nd) March 10, 2024

Para Demna Gvasalia, director creativo de la firma, estas reacciones son justamente lo que busca y para nada le teme a los comentarios mal intencionados, pues al llevar al límite sus propuestas, le generan reacciones y miles de dólares echados a la bolsa.

