Mesera llora cuando llegaron 60 clientes 10 minutos antes de cerrar

Si eres de las personas que ha llegado a su local de comida favorito minutos antes de que cierren tal vez debas conocer el otro lado de la historia, es decir, lo que piensan las personas que te atenderán.

En redes sociales se hizo viral un video donde una mesera comparte que justo 10 minutos antes de cerrar el negocio de comida donde trabaja, llegaron 60 personas a ordenar y degustar de los platillos, a pesar de que les advirtió que pronto dejarían de dar servicio.

Si te preguntas qué fue lo que la molestó tanto para llegar a las lagrimas, pues resulta que el lugar en el que trabaja no le paga horas extras, además que como todos, tiene una vida personal y responsabilidades por atender, por lo que expresó e hizo un llamado a todos para ser más empáticos con los meseros.

“Trabajo en una cafetería que cierra a las 12, que tiene al lado otra cafetería, es una cantina en una base militar (...) a mí no me pagan ni un minuto extra de los que trabajo y tengo al lado, a 2 minutos, una cantina que cierra a las 4”, dijo la joven.

También expresó que por la situación no saldría a la hora habitual y además tendría que quedarse más tiempo para dejar todo limpio.

“La rabia que me da que esas 60 personas que seguían entrando 10 minutos antes de las 12, mientras yo repetía que a las 12 cerraba la cantina, les importa una mierda que yo sea una persona que tiene vida propia; que a partir de las 12 a mí nadie me paga las horas extra (...) y ahora me tenga que quedar una hora más aquí recogiendo vasos, barriendo, fregando, haciendo la cafetera, haciendo la caja y haciendo todo lo que tengo que hacer antes de irme”, dijo.

Pidió que tomaran en cuenta la salud mental de todos y que se convirtieran en acciones y tuvieran mayor empatía con los empleados. “(Deben) pensar un poco en las personas que hay ahí”.