Niño recibe carbón de parte de los Reyes Magos

Hoy muchos niños reciben juguetes y mucha felicidad con la llegada de los regalos de los Reyes Magos y es que es una gran emoción despertar e ir corriendo al árbol de navidad para ver si lo que pedimos ya se encuentra ahí, sin embargo, no siempre Melchor, Gaspar y Baltasar nos traen lo que pedimos si es que durante el año pasado no nos portarnos bien, tal y como le ocurrió al pequeño Diego.

#reyesmagos2023 #pedazodecarbon #noseportobien #viral #fpy #foryou #6enero ♬ sonido original - 🎀 •• Bonneco ••●♦ @gabybonneco_1219_ A Diego le trajeron su carbón y dijo que lo ocuparía para una carnita asada .. Estos niños de hoy no le temen a nada 😳 #reyesmagos

En la plataforma de TikTok, la usuaria @gabybonneco_1219_ compartió un vídeo donde se ve a un pequeño, de nombre Diego que recibe la sorpresa que los Reyes magos no le trajeron lo que pidió, sino solo un pedazo de carbón, sin embargo, el vídeo se volvió viral gracias a que el niño lo toma de la mejor manera y promete hacer las tareas y portarse bien este año.

Local La travesía de ser el mejor Rey Mago

Se escucha que le preguntan a Diego: "¿Por qué te trajeron esto?", a lo que él responde "porque me porté mal, si me porto bien este año y todos y si hago la tarea me van a mandar juguetes, podemos hacer carnes asadas, pero me lo van a transformar en juguetes si hago leer y me porto bien el próximo año", responde Diego. El TikTok ya cuenta con 6.7 millones de reproducciones y más de 800k likes; más tarde la usuaria de la plataforma compartió otro vídeo en donde Diego recibe los regalos que le pidió a los Reyes Magos, dejando ver que el regalo de carbón se trataba de una broma y una gran lección para el pequeño.