Por ahorrarse unos pesos terminó pagando una multa de 77 mil 880

Fue a través de la plataforma de TikTok donde el usuario @Saul Carr bla bla, compartió su experiencia al utilizar su vehículo dentro de la aplicación Blablacar, para ahorrar gasto y “echar chisme”, según lo explicó, pero esta acción trajo consecuencia y tratar de compartir gastos le costó una sanción de 77880 pesos y la retención del automotor.

En uno de los tres videos que se han hecho virales en la plataforma, Saul explica que él tenía un viaje programado para Guanajuato y como todos quienes viajan y desean reducir costos, echan mano de la aplicación donde los viajeros principalmente por cuestiones de trabajo, arreglar papeles e incluso para asistir a algún curso, tratan de economizar y como dice Saul ir “echando chisme”.

Pese a que se sabe de “terminales” clandestinas en varios puntos del país incluido Querétaro, donde el trasladar personas lo hacen ya en camionetas y como un negocio, por cierto bastante lucrativo, la aplicación tiene una finalidad diferente, pues esta se creó como una comunidad de viajes para ahorrar tanto al propietario del vehículo como a los usuarios que viajan constantemente.

Según el relato del usuario agentes de Movilidad lo detuvieron antes de que comenzará su viaje con dos personas con las que pactó para ir al estado de Guanajuato; él a la capital y sus acompañantes a Celaya.

Cuándo Saul menciona a los agentes que no se trataba de un negocio como tal, sino utilizar la plataforma Blablacar diseñada justo para ahorrar en el viaje, la explicación salió sobrando pues los oficiales procedieron a levantar la multa y llevarse como garantía su vehículo al corralón.

En una segunda parte del video, muestra la infracción y pide a abogados o quien tuvo un problema parecido lo ayuden, pues la multa se le hace excesiva además de no tener ningún tipo de descuento, solo la opción de pagar con tarjeta de crédito a meses, además explico: “tengo poco viviendo en Querétaro y prácticamente no conozco a nadie”.

En el tercer video presentado por Saul es cuando acude a la liberación del vehículo, donde junto con abogados que se solidarizaron en el caso tratan de impugnar la multa, la cual además estaba por elevar su costo, pues le explicaron que esta se encuentra en UMAS y casi a punto de subir, además los días de estancia de su vehículo en el corralón iban incrementando.

Finalmente el usuario menciona que ya tiene en su poder su coche, pero hace un llamado a las autoridades y a la ciudadanía para que estos hechos los cuales considera como “abusos” no se sigan presentando, “es importante entender que Blablacar no hace negocio como las camionetas, aquí se comparten gastos (...) de hecho la aplicación no reconoce ese tipo de viajes como lo hacen ellos”, aseguró.

Hasta este día la Agencia de Movilidad en el Estado, no ha fijado una postura al respecto de este caso en particular, pero en semanas pasadas en un reportaje presentado por Diario de Querétaro, advirtieron que las multas para los servicios particulares de pasajeros como Blablacar, que no cuenten con permisos específicos, van desde los 77 mil 805 pesos hasta los 129 mil 675 pesos, lo que se traduce como: “sobre advertencia no hay engaño”.

