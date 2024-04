¿Quién es Kevin Kaarl? El joven mexicano que conquistó Coachella

Este fin de semana fue la primera jornada de la 23va edición del Festival de Música y Artes de Coachella Valley en los Estados Unidos y el talento mexicano dio muchísimo de qué hablar, desde la tan esperada presentación estelar de Peso Pluma hasta la de , Santa Fe Klan y Carín León.

Sin embargo, una presentación de este fin de semana atrajo las miradas del público internacional y fue la de Kevin Kaarl, un cantante, guitarrista y compositor mexicano de tan solo 23 años y originario de Chihuahua.

Su presentación se hizo viral en las redes sociales, luego de que se difundiera la foto de una asistente del festival que escribió en su celular "no hablo español, pero me encanta tu música", lo que lo coronó como una de las presentaciones más apreciadas de la noche.

En cantante lleva activo dentro de la industria musical desde el 2018 y tiene dentro de su discografía las canciones: "San Lucas", "Vámonos a Marte", "Amor Viejo", "Colapso", "Mujer Distante", por mencionar unas cuantas.

Antes de presentarse en Coachella, Kevin Kaarl llegó a pisar el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez en el 2022 con su gira "Paris Texas Tour". Sus entradas oscilaban entre los 400 y mil 200 pesos, sin cargos por servicio. Fecha que compensó la que había tenido que ser pospuesta por la pandemia por Covid-19, que originalmente se encontraba programada en La Glotonería.

Este próximo fin de semana nuevamente se presentará sobre el escenario del festival masivo de California, Estados Unidos. Además, es uno de los talentos que forma parte del lineup del "The Away From Home Festival", festival organizado por Louis Tomlinson -cantante británico que visitará nuestra ciudad por primera vez este verano-, y que se realizará en esta ocasión en Mérida, Yucatán.