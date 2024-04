Conoce la historia detrás de "Quién me ha robado el mes de abril"

Año con año, cientos de usuarios reportan el mismo robo que parece no tener solución alguna. ¿El delito? Alguien robó el mes de abril y cada uno de los afectados se cuestionan: ¿cómo pudo sucederme a mí?

Como si tratase de una tradición, cada inicio de abril las redes sociales se inundan de la icónica canción de Joaquín Sabina, "Quién me ha robado el mes de abril", misma que ha pertenecido al soundtrack de las personas desde 1988.

La canción refleja una triste reflexión sobre el paso del tiempo, sobre cómo alguien lamenta que la vida continúe sin que suceda algo mejor o peor, solo avanza sin la posibilidad de recuperar el tiempo que ha pasado.

Y es que la canción originalmente fue compuesta por Joaquín Sabina para acompañar las tragedias tras tragedias que tormentaban al personaje que Alfredo Landa dio vida en la película "Sinatra", basada en la novela "Sinatra: Novela urbana" de Raúl Núñez.

La historia sigue a Antonio Castro un imitador de Frank Sinatra que actúa en Barcelona. Su vida da un giro inesperado cuando su mujer lo abandona por otro hombre y él termina viviendo día tras día en modo automático. Una noche se encuentra con un anuncio en una revista sobre un club de amistad por correspondencia, y al no tener nada más que perder, decide suscribirse sin saber que ésto le traería muchos más giros a su vida.

Por los tintes grisacéos que la propia historia arrastra, "Quién me ha robado el mes de abril" es un himno nostálgico y pésimista, pero a la vez muy vulnerable y honesto. Ahora las personas lo utilizan como una especie de meme clásico por la temporada y otros para justificar que la llegada de abril viene cargada con todo tipo de energías, positivas y negativas; sin embargo, si eres de los que no quieren que les roben el mes de abril, no lo guardes en el cajón donde guardas tu corazón; ya que ese es el primer lugar donde lo van a buscar.

