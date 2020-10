[Video] Niña pasea un tigre de bengala en Sinaloa, dice que no muerde

En redes sociales circula un video en el que se observa a una niña que camina por las calles del municipio de Guasave, en Sinaloa, paseando a un tigre de bengala. Como si se tratará de un indefenso canino, el salvaje animal camina junto a la menor de edad sin oponer resistencia.

El video que es comentado entre cibernautas fue grabado por una automovilista que se sorprende al mirar a la distancia a la menor de edad, que atando al animal por su cuello lo hace caminar junto a ella, por la orilla de un camino lleno de polvo.

“Mira loco, Guasave, la gente sale a pasear con un tigre”, dice el automovilista para luego saludar a la niña y preguntarle por su padre.

El felino parece no resistirse al paseo y camina con serenidad detrás de la infanta. En un tono de broma el chofer enfoca al animal y le pregunta a la menor si no muerde, a lo que esta le responde con un no sin titubeos y agrega que cuentan con otro félido de menor tamaño.

Cabe destacar que esta especie de vida silvestre está catalogada dentro del Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flores Silvestres (CITES), que estipula que no es una especie en peligro de extinción, pero su posesión debe estar controlada para evitar poner en riesgo a la especie, agregando que el felino deberá permanecer en condiciones de confinamiento para garantizar la seguridad de la sociedad y al mismo tiempo del animal.

Tráfico animal

Los tigres de Bengala, los leones, la cotorra argentina, las guacamayas, las llamas, las avestruces, la pitón real Birmania, los camellos, la pitón de la India, el mono ardilla, el erizo pigmeo africano y el babuino sagrado egipcio se convirtieron en las mascotas favoritas de los hombres y mujeres con dinero, políticos y hasta narcotraficantes en México.

Marcos Czacki Halkin, coordinador de Derecho Financiero del Colegio de Abogados, comenta que “en el narcotráfico es bien conocido que un narcotraficante quiere una mansión lujosa, un automóvil de lujo, una tumba de lujo y además les gustan los animales (exóticos o en peligro de extinción, preferentemente)”.

Tal es el caso de Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como El jefe de Jefes, a quien le regalaron un tigre de Bengala, entre otros animales exóticos, fauna silvestre o animales de posesión ilegal para que los domesticara, relata el profesor de la materia de conceptos básicos de prevención sobre Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).

Una especie como un tigre de Bengala o un león, da cierta imagen de protección, señala a El Sol de México el también profesor en Administración de Riesgos en la Universidad Panamericana (UP).

Czacki Halkin apunta que cuando se habla de lavado de dinero siempre se le vincula al tráfico de armas, defraudación fiscal y no piensas en otros delitos como el tráfico de animales exóticos.

El tráfico de animales exóticos forma parte de la delincuencia organizada, porque intervienen entre cinco o seis personas en el traslado, en el cuidado, así como la comercialización y cobro por la venta en el mercado, comenta el experto en temas de lavado de dinero.

