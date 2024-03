Arriba material electoral a San Juan del Río

Este sábado arribaron a la Bodega Electoral del Segundo Distrito Electoral Federal, en el municipio de San Juan del Río, los materiales que se emplearán para la instalación de las casillas de la jornada electoral del próximo 2 de junio. Se trata de documentos que no contienen logotipos de ningún partido político, informó el Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital 02 del Instituto Nacional Electoral (INE), Luis Roberto Lagunes Gómez.

Refirió que los paquetes que se recibieron contienen materiales y documentos donde se plasma únicamente el logotipo del INE, entre los que se encuentran sobres, bolsas, sellos, plumas, entre otros. Refirió que al tratarse de este tipo de objetos no fue necesaria la custodia de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, toda vez que esto sucede solo cuando se trasladan y reciben las boletas que se utilizarán durante la jornada electoral.

Elecciones 2024 INE define instalación de casillas

“Esta es la primera entrega que estamos recibiendo. Son los materiales y documentación electoral, no vienen con custodia militar (porque) no son boletas electorales, no son actas de escrutinio de cómputo ni actas de jornada electoral. Es toda la documentación y material electoral que no tienen partidos políticos (…). Es diversa documentación electoral que se estará utilizando para la instalación de las casillas”, comentó.

Fue durante la mañana de este sábado cuando un camión arribó a la Bodega Electoral del Segundo Distrito Electoral Federal, ubicada en la colonia Centro. Durante su entrada al municipio, la unidad fue escoltada por elementos de la Policía Estatal, quienes dieron el acompañamiento hasta el destino señalado. En el lugar se encontraban consejeros y representantes de los distintos partidos políticos, quienes fueron testigos de la descarga de los paquetes.

Por otra parte, Lagunes Gómez informó que se prevé que el 14 de mayo lleguen las boletas electorales y demás papelería que será utilizada en la jornada electoral del 2 de junio. Subrayó que en esta ocasión sí habría una custodia del Ejército Mexicano, o bien de la Guardia Nacional, recordando que a partir de ese día habría presencia las 24 horas de los elementos de estas corporaciones para resguardar estos documentos.

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo