Campaña sucia refleja miedo: Santiago Nieto

La campaña sucia de desinformación y ataques que se ha lanzado a través de las distintas redes sociales en contra de los candidatos del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) solo refleja el miedo que la oposición tiene frente al crecimiento de dicho instituto político en Querétaro y el país entero, afirmó el candidato al Senado de la República, Santiago Nieto Castillo.

Refirió que los mensajes lanzados en redes sociales donde se ataca a los candidatos de Morena no tienen un origen orgánico, si no se trata de bots que tienen como objetivo crear una campaña sucia para desfavorecer a quienes participan en la contienda electoral. Incluso, señaló que es fácil detectar que se trata de cuentas falsas, pues casi no tienen seguidores.

Local Morena consolida su poder territorial

Aseveró que esta estrategia viene desde la oposición y que su ejecución significa el miedo que este bloque tiene ante el crecimiento de Morena en el país. Aseguró que, particularmente en Querétaro, los integrantes del Partido Acción Nacional (PAN) están “apanicados” por el visible avance de la llamada Cuarta Transformación en el estado.

“Evidentemente, toda esta campaña de ataques, todos los bots, que todas las personas ven que se trata de eso (…). Lo único que están reflejando es su miedo. Los panistas están apanicados porque están viendo un crecimiento que está teniendo Morena en Querétaro y que Claudia Sheinbaum va a ser la siguiente presidenta de la república”, comentó.

Respecto a la denuncia interpuesta por el exsenador panista, Roberto Gil Zuarth, donde se acusa a Santiago Nieto Castillo por la presunta falsificación de documentos sobre su residencia en el municipio de San Juan del Río, el candidato de la coalición Sigamos Haciendo Historia afirmó que actuarán en el margen de la ley si es que se comprueban los dichos.

Aseguró que presentará la renuncia correspondiente si se avala que existe una violación a la normatividad electoral, tal y como se ha acusado desde algunas semanas.