Chertorivski arranca campaña frente a la Torre Latinoamericana

Salomón Chertorivski Woldenberg, candidato de Movimiento Ciudadano a la jefatura de gobierno, arrancó campaña frente a la Torre Latinoamérica acompañado de las aspirantes al Senado, Sandra Cuevas y su ex adversaria en los comicios de 2017: Alejandra Barrales.

A las 00:00 horas, el candidato inició una caminata simbólica sobre el cruce de Eje Central y Avenida Juárez, arropado por sus simpatizantes, así como por el dirigente de Movimiento Ciudadano de la capital, Alejandro Piña Medina, y candidatos a diputadas locales y federales.

Alrededor de las 12:40 horas, Chertorivski Woldenberg dio su mensaje frente militantes de Movimiento Ciudadano, donde manifestó que arrancó su campaña en el corazón de la Ciudad de México y del país, donde todos los días transitan millones de personas en busca de un mejor futuro.

"Empezamos en el corazón de la Ciudad de México y de nuestro país, aquí es donde se fundó nuestro México donde todos los días transitan millones de personas en busca de un mejor futuro", expresó.

Entre gritos y porras, el emecista aseguró que Movimiento Ciudadano saldrá a dar la batalla con propuestas y contrastes para gobernar la ciudad.

“Le diremos a Santiago y Clara que no están preparados para gobernar la ciudad”, expresó.

Arranque de campaña de Salomón Chertorivski. Foto: Omar Flores / El Sol de México

El candidato expuso que desde los primeros minutos del 1 de marzo caminarán sin parar la ciudad, recorrerán cada rincón y conquistarán almas, corazones y la mente de los chilangos.

"Se ha conformado la Ciudad de México con que las mujeres no puedan salir con seguridad a las calles; nos hemos conformado a ver cómo la juventud no puede conseguir un primer ingreso que les permita una vida con dignidad; a ver cientos de miles de familias expulsadas de esta ciudad, porque no pueden pagar una habitación.

"Hoy vemos que esta ciudad merece una alternativa, posibilidades, merece poder ver al futuro y pensar ya no solo en la siguiente elección sino la siguiente generación.

"Esta ciudad merece tener agua en cada llave, en esta ciudad que merece tanto y no ha tenido lo que realmente podría ser la vamos a gobernar desde Movimiento Ciudadano", mencionó Chertorivski Woldenberg.

Con tenis, playeras y chalecos fosfo fosfo, comenzaron a concentrar desde las 10:30 horas, en los alrededores de la Torre Latinoamericana y el Palacio de Bellas Artes.