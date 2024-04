Francisco Ramírez Acuña acusa que fue retenido por el crimen organizado en Jalisco

El candidato a senador de la República por la coalición "Fuerza y Corazón por México", Francisco Ramírez Acuña denunció que fue retenido por grupos del crimen organizado.

El también exgobernador de Jalisco, estuvo en una conferencia en el Colegio de Contadores Públicos de Jalisco, en donde expuso que ha sido retenido por presuntos integrantes de la delincuencia organizada.

"No tenemos seguridad las y los mexicanos y en Jalisco no es diferente. Hoy que ando en todo el estado, tengo que estarme parando en diferentes lados que me paran y me preguntan a dónde voy, le toman fotografía a mi INE, le hablan a la persona que les digo, obviamente no son gente de seguridad pública, son malos y cuando alguno medio me conoce 'pásele, pásele' y vámonos. No es posible no tenemos seguridad", expuso.

Elecciones 2024 Balean a Rodolfo Tapia, candidato del PT a la alcaldía de Xochitepec, Morelos

El aspirante blanquiazul no especificó en qué punto de Jalisco le ocurrió ese hecho, ni cuándo fue. Tras el comentario, el presidente Nacional del PAN, Marko Cortés, condenó ese hecho y pidió que se garantice su seguridad.

"Denunciamos que el ex gobernador y candidato a senador Francisco Ramírez Acuña haya sido retenido por grupos delictivos. Le exigimos al Presidente Andrés Manuel López Obrador y Enrique Alfaro le entren al tema YA. resuelvan la creciente inseguridad y los asaltos en las carreteras de Jalisco y todo México".

Hasta el momento ninguna autoridad en Jalisco se ha pronunciado sobre la declaración de Ramírez Acuña.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Cabe recordar que en junio de 2022, el cardenal José Francisco Robles, también denunció que fue retenido por grupos delictivos cuando se encontraba entre Totatiche y Villa Guerrero, así como el cobro de piso en algunas de las parroquias.