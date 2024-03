Germaín atenderá petición de mejorar esquema de salud

Falta de especialistas, medicamentos para enfermedades crónicas y carencia de espacios para consultas, son las principales demandas en materia de salud que los sanjuanense le han expresado a Germaín Garfias Alcántara, candidato de la coalición Fuerza y Corazón por México (PAN-PRI-PRD) a Diputado Federal por el segundo Distrito.

Durante recorrido en las colonias Heraclio Bernal y Pedregoso, el panista recabó diferentes peticiones de habitantes y que fortalecen la propuesta de campaña que tiene, para brindar una mejor calidad en el sistema de salud.

El candidato escuchó en más de una ocasión sobre la falta de médicos especialistas, factor que dijo, es urgente resolver, al igual que los prolongados periodos de espera, para poder ser atendidos.

“No podemos ir a México con mil temas, pero podemos ir priorizando y en el tema de salud, destinar más recursos; porque en la actualidad no se le ha invertido lo suficiente y se nota cuando ustedes van al Seguro Social o a una casa de salud y no hay doctores, no hay medicinas, no hay tratamientos y creo que la gente está sufriendo y tiene que gastar por su cuenta en un médico particular o medicinas”, dijo.

Expresó que la señora María Teresa Hernández, de El Pedregoso, le dijo que le interesa más que nada la salud, porque le ha tocado estar esperando cita y que de 20 o 40 personas que son, le dan cuatro fichas, lo que complica la atención de sus padecimientos.

Garfias Alcántara dijo que por este sentir ciudadano, buscará los recursos necesarios para que regrese el programa Seguro Popular y mejorarlo con mayor número de atenciones, infraestructura, equipamiento médico, capacitación y actualización para el personal de salud, ya que es una de las cuatro propuestas ejes de su campaña.

"Me comprometo a que estos apoyos lleguen a San Juan del Río, que lleguen a la gente; pero además, que podamos cuidar estas banderas de salud, de educación, de economía y de seguridad. Son las cuatro cosas en las cuales me voy a enfocar..." finalizó Germaín Garfias.