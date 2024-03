“No me confío en las encuestas”: Ricardo Astudillo

Si bien las recientes encuestas muestran una ventaja sobre sus contendientes, el candidato de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” (PVEM, Morena y PT) a la diputación federal del segundo distrito, Ricardo Astudillo Suárez, afirmó que no se confía en lo que reflejan estos estudios. Señaló que, por el contrario, continúa trabajando en la campaña que realiza en San Juan del Río y Amealco de Bonfil.

Refirió que aunque algunas encuestas lo posicionan en primer lugar, este resultado no le genera una confianza, pues se trata de lo que describió como una “fotografía del momento”, es decir, se trata de datos arrojados en los primeros días de campaña. Puntualizó que durante estas semanas se ha dedicado a recorrer colonias para dar a conocer su plataforma de propuestas.

Elecciones 2024

“Yo no me confió en las encuestas. Como lo hemos sabido todos, las encuestas es la fotografía del momento, es lo que dicen los expertos en materia de análisis político, y pueden decir que al día de hoy vamos en primer lugar, pero yo no me confió. Seguimos trabajando diario (…). Yo salgo a tocar puertas, a que me reciban a enseñar la propuesta que nosotros tenemos llegando al congreso federal”, comentó.

En ese sentido, aseveró que el resultado reflejado en las encuestas puede deberse a las propuestas que ha formulado dentro de esta campaña, así como al cambio que la ciudadanía está solicitando hacia la denominada Cuarta Transformación.

Por otra parte, mencionó que tampoco existe la confianza de que pueda replicarse el voto masivo que se generó en las elecciones de 2018, donde las personas emitieron sus sufragios en favor de la mayoría de candidatos del Movimiento de Regeneración Nacional. Asimismo, aunque reconoció que Morena ha crecido en el municipio de San Juan del Río, dijo que estos no serán los únicos votos que le den el triunfo el próximo 2 de junio, sino también los del PVEM y PT.

“Creo que esto nos da mayor responsabilidad de seguir trabajando cada partido, obviamente para eso son las coaliciones. Reconozco el crecimiento que ha tenido el partido Morena aquí en el estado, en San Juan del Río, sobre todo, pero no por eso yo me voy a confiar que el voto de ellos sea el que nos dé el triunfo sin hacer nada nosotros. Yo represento al Partido Verde Ecologista de México y estamos trabajando en ese voto. Estamos con el voto del Partido del Trabajo”, subrayó.