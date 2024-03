Ricardo Astudillo descarta solicitar seguridad

El candidato a diputado Federal por el Distrito 02 de la coalición, Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Morena y del PT, Ricardo Astudillo Suárez, arrancó su campaña electoral en San Juan del Río ante un grupo de mujeres de distintos sectores de la población y ahí descartó solicitar medidas de seguridad para su protección.

Durante la conversación, apuntó que trabajará a favor de las mejoras en la autopista federal 57, sitio en el cual comentó que continuamente se ven afectados los usuarios dado los accidentes carreteros que ocurren con frecuencia.

Elecciones 2024 Establecen medidas de seguridad para candidatos

Respecto al tema de su protección, dijo que tras la aprobación de los esquemas de seguridad que se estarán otorgando por parte de la Guardia Nacional (GN), Sedena, SSC, FGR, Fiscalía General del estado, entre otras instancias más, el candidato del Verde, afirmó que sus actividades proselitista la realizará conjuntamente con su equipo de campaña sin mayores medidas de protección, dado que él consideró que por el momento no las requiere.

“Siempre existe el riesgo porque cuando somos candidatos exponemos, ponemos sobre la mesa lo que creemos que se puede cambiar, en el caso personal no voy a solicitar ningún tipo de apoyo en materia de seguridad, me siento una persona libre, tranquila, aceptada por la ciudadanía y espero no requerir ningún tipo de respaldo en materia de seguridad”.

El candidato dijo que si bien las medidas de seguridad se otorgarán dependiendo del nivel delictivo que haya en cada estado, comentó que en Querétaro, de manera general, se respira un ambiente de paz y tranquilidad, por lo que consideró que no existen mayores riesgos como ocurren en otros estados circunvecinos, en donde se han registrado algunos asesinatos de candidatos de varios partidos políticos.

“Primero que nada mis condolencias a las familias de los candidatos que han asesinado, esta labor que hacemos nosotros en el tema político de poder proponer, cambiar, exponer las carencias y las propuestas tienen que ser respetadas por la ciudadanía, en el caso personal, hoy yo no veo ningún riesgo a mi persona porque nunca lo he tenido en los 15 años que llevo teniendo la actividad legislativa, como regidor, como diputado local, como diputado federal o como dirigente de un partido político en el estado, y espero que el respeto no solamente de los contrincantes, adversarios, sino de la ciudadanía sea de absoluto respeto”.