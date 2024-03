PAN desenmascarará a Santiago: Lozano

En el Partido Acción Nacional (PAN) se creó un bloque para exhibir las irregularidades de Santiago Nieto Castillo, candidato al Senado de la República por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), a quien calificó como “engañabobos”, aseguró Javier Lozano Alarcón, vocero del PAN en diversos estados.

Señaló que Santiago Nieto no tiene posibilidades de llegar al Senado puesto que ocupa la segunda posición en la fórmula y justificó que las ruedas de prensa para señalar la presunta corrupción de Santiago Nieto no tienen relación con que la fórmula del PAN sea débil.

Local “Miente Santiago”; PAN 8 puntos arriba: Zapata

“Por supuesto que, para exhibirlo, por supuesto que sí, de esto se trata. ¿Le tienen miedo? No que va, no que va. No solamente no es una fórmula débil, es una fórmula ganadora, pero aquí el problema, lo que queremos es acabar con esta, es que este cuate es un, de veras se los digo con todo respeto, pero es un engañabobos, se la pasa por la vida diciendo mentiras y haciendo de las suyas”, dijo.

Lozano Alarcón insistió en que exhibir el tema de la residencia de Santiago Nieto tiene como objetivo dar a conocer a la ciudadanía de Querétaro que no es elegible y, además, realizó un llamado a la Fiscalía General de la República a acelerar las investigaciones en contra del morenista a quien, dijo, se le intentó ayudar en el PAN cuando fue despedido de la entonces PGR.

“Un llamado formal a las autoridades para que le den celeridad a los procesos, tanto a nivel electoral, de que sepan que el cuate no es elegible para ser senador por el estado de Querétaro. Y segundo, a las autoridades de la Fiscalía General de la República para que también aceleren todas las denuncias que se han presentado por los diversos delitos presuntamente cometidos por Santiago Nieto. Esos son los dos llamados, y un llamado a la población de Querétaro, no se dejen engañar”, añadió.

Asimismo, justificó que Francisco García Cabeza de Vaca sí tiene residencia en Tamaulipas aunque no viva “de lleno” en Reynosa, pues apuntó que debe cuidarse de que no sea detenido de forma arbitraria para que lo inhabiliten; incluso, enfatizó que, a diferencia de Santiago Nieto, Cabeza de Vaca sí cuenta con una carta auténtica sobre su residencia.

En tanto, refirió que el caso de Ricardo Anaya lo desconoce, aunque tiene conocimiento de que estuvo fuera del país; añadió que, en este caso, para ocupar una plurinominal se debe tener residencia mínima de seis meses o haber nacido en el país.

“Claro que Cabeza de Vaca va a poder ser diputado federal, va por el lugar número uno de la circunscripción correspondiente, claro que lo va a ser, está librando el último detalle de una revisión de un tribunal colegiado porque la última orden de aprehensión que se había librado fue cancelada por una juez de distrito”, apuntó.