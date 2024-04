Hoy resolverán la candidatura de Santiago Nieto

Los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sesionarán este miércoles a las 11 de la mañana con la finalidad de dar desahogo al recurso de reconsideración que emitió el sanjuanense, Santiago Nieto Castillo y le sea restituida su candidatura al Senado de la República por Querétaro.

Trascendió que existe un proyecto de decisión en la que, en base a que se afirma que la Sala Regional Toluca tuvo una interpretación restrictiva y sesgada, por lo que podría estársele restituyendo la candidatura al sanjuanense.

Elecciones 2024

Santiago Nieto afirmó en entrevista a El Sol de San Juan del Río el martes por la tarde, que para ello, se analiza de forma coordinada con su equipo jurídico la posibilidad de estar presente, pues antes del mediodía se tiene previsto que los Magistrados emitan su veredicto ante dicha impugnación.

Afirmó que el fallo que emita el Órgano Jurisdiccional será definitivo e irrevocable, por lo que para ello otorgó las pruebas necesarias que desmienten las acusaciones de Acción Nacional.

“Estoy valorando con mi equipo si me encuentro o no presente en la sesión de la Sala Superior, yo confió en el actuar de los Magistrados de la Sala Superior, son personas honorables, salvo el caso de Reyes Rodríguez que ha fungido como empleado histórico de Roberto Gil Zuarth y Francisco García Cabeza de Vaca, respecto a lo que ha planteado la Dra. Claudia Sheinbaum, coincido completamente con ella, es un acto profundamente antidemocrático, no solamente porque afecta mi derecho a ser votado, sino porque impide que los queretanos vean en mí una opción y que pudieran ejercer su sufragio por mi posición, creo que esto es algo absolutamente incompatible con el sistema democrático”.

Aseguró que se siente confiado en que los Magistrados resolverán en apego a Derecho, pues afirmó que por su cuenta, elemento y presentó todas las pruebas necesarias para acreditar su residencia en el municipio de San Juan del Río.

Ante esta situación, mencionó que su coordinador de campaña general, Juan Carlos Espinosa Larracoechea asume la candidatura sin que haya entrado en vigor, en virtud de que para tal efecto, en sesión del Consejo General del INE, debe quedar formalizado, acto que aún no se ha llevado a cabo pues se tiene previsto en dado caso para este jueves 11 de abril.

“El partido me pidió que propusiera a alguien para que fuera mi sustituto en términos de la normatividad electoral, escogí a Juan Carlos Espinosa Larracoechea en virtud de que él es mi coordinador general de la campaña pero para que entre en vigor esa designación como sustituto, tiene que sesionar el Consejo General del INE, al momento no ha sesionado y se está convocando para sesionar el jueves y esto se resolverá el día de mañana (miércoles) en la Sala Superior”.

Finalmente reiteró sentirse confiado en que su candidatura le será devuelta, toda vez que afirmó contar con todos los requisitos para continuar en el proceso electoral y aparecer en las boletas electorales.

“Confiamos en las instituciones electorales, en que este atropello que fui impulsado por Roberto Gil y Cabeza de Vaca, debe quedar atrás, yo confió en que el partido de Acción Nacional deje de estar generando estos actos para detener mi candidatura y podemos vernos en las urnas y que sea la ciudadanía quien decida”.