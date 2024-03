Llaman a incluir a base de Morena

Es necesario que quienes sean designados como candidatos a los cargos de elección popular de nivel local se acerquen e incluyan a las bases fundadoras de Morena en sus proyectos, toda vez que son quienes han estado trabajando por y para la institución a lo largo de estos años, afirmó el militante de este instituto político en San Juan del Río, Néstor Domínguez Luna.

Señaló que si bien las encuestas perfilan que los candidatos a los cargos de nivel local serán personajes que no provienen de la base de Morena, esto también vuelve necesario que quienes sean designados entablen diálogo con los militantes fundadores a fin de establecer un trabajo en conjunto y sumar esfuerzos.

Elecciones 2024

Asimismo, dijo que es fundamental que ya se revelen los nombres de las personas que encabezará cada candidatura, pues de esta manera se podrá hacer una “operación cicatriz” oportuna, mediante la cual se pueden llegar a acuerdos que beneficien al partido.

“Yo veo que muchos militantes de Morena sí estarán dispuestos a trabajar, siempre y cuando sean incluidos. Si no son incluidos, también es un mensaje a los que aspiran y si llegan a ese espacio, pues necesitan darle el lugar que se merece a los fundadores. Porque sí, ellos vienen a reformar mucho el trabajo que ya hemos hecho, pero no se deben de olvidar que sin los fundadores no existiría Morena”, comentó.

Manifestó que desde tiempo atrás se han hecho los llamados a las dirigencias nacional y estatal para que durante los procesos de selección de los candidatos se elijan a personajes que provienen desde las bases de Morena. Afirmó que si se continúa priorizando a personas que vienen desde fuera, aquellos que han trabajado por el movimiento desde hace años nunca podrán ascender a espacios como candidaturas.

“Nosotros es lo que le hemos estado reclamando tanto a la dirigencia nacional como a la estatal. Hemos tenido reuniones con ellos diciéndoles que estamos de acuerdo con que Morena se abrió (…), pero sí debemos de barajear. Yo siempre les he dicho que se necesita meter a fundadores con gente que ya tiene proyectada, porque, obviamente, cómo vas a hacer que la gente que vino de Morena se proyecte si le das siempre la oportunidad a externos de ser candidatos”, apuntó.

Finalmente, aceptó que algunos militantes fundadores tienen desventaja, pues no son tan reconocidos por la sociedad en comparación a otros personajes que han estado involucrados en la política desde hace años y en diversos partidos políticos.