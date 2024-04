Proponen a Larracoechea por Santiago Nieto

Juan Carlos Espinosa Larracoechea fue propuesto para sustituir a Santiago Nieto Castillo en la candidatura al Senado de la República, lo cual deberá ser aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

Espinosa Larracoechea, coordinador de campaña de Santiago, explicó que en la resolución de la Sala Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se estableció, en uno de sus resolutivos, que Morena debía nombrar a otro candidato en sustitución de Santiago Nieto, quien propuso directamente a Juan Carlos.

“Yo, muy agradecido, me hizo favor de considerar. ¿Qué entonces pasó? Yo mandé ya mis documentos al partido, el partido está haciendo la propuesta ante el INE, el Consejo General del INE es la instancia que, en su momento, tendría que aprobar esa sustitución sí, solo si, se confirmara la resolución de Toluca”, indicó.

Juan Carlos confió en que la resolución de la Sala Superior del TEPJF será a favor de Santiago Nieto, por lo que éste retomará sus actividades como candidato a partir de que surta efecto la resolución.

“Si por alguna rara razón del destino no se resolviera mañana (miércoles) y se pasara una semana más, yo creo que entonces sí habría que el Consejo general tomara mi solicitud de registro y me diera registro para que ya en esa semana pudiéramos, como partido, ir avanzando. Y también, si la siguiente semana en la resolución se restituye Santiago Nieto, inmediatamente él vuelve a ser candidato y yo me bajo de facto”, apuntó.

El coordinador de campaña se dijo listo para asumir la eventual candidatura al Senado de la República de la mano de todo el equipo que acompaña a Santiago Nieto, además de que mencionó que, con independencia de las resoluciones en torno al tema, Pueblito Rangel se mantendrá como suplente de la candidatura impugnada.

“Quisiera remarcar el tema de que estoy seguro de que se va a reivindicar a Santiago Nieto como candidato. Yo creo que el equipo, el doctor ya ha recorrido, ya van dos veces que ha visitado, por lo menos ya, en campaña, recuerden ustedes que lleva mucho tiempo el doctor Santiago Nieto haciendo recorridos en los diferentes municipios, hablando de la Cuarta Transformación, hablando del proyecto que tiene la doctora Sheinbaum, (sic) y ahora ya en la campaña ha tenido la oportunidad de dar dos vueltas a los 18 municipios y al final ha venido avanzando mucho en este proyecto de la Cuarta Transformación y de la candidatura de Morena”, añadió.

Además, destacó que la candidatura de Morena al Senado ha crecido pues la intención de voto se ha reducido de forma considerable al grado de reducirse a cuatro puntos de diferencia del PAN, mientras que otras encuestas dan un empate técnico.