Alimentos hasta 150% más caros

Por factores variables como la sequía que se vivió los últimos años o las lluvias recientes, algunos de los productos de la canasta básica aumentaron su costo en los últimos días. El chayote y el aguacate son alimentos que sobresalen porque se comercializan de manera general en 80 y 90 pesos el kilogramo, respectivamente, en varios comercios de San Juan del Río siendo que el valor del chayote era hasta 150% más bajo.

A decir del locatario del mercado Reforma del giro de frutas y verduras, José Agustín Ruiz Paredes, los precios en estos productos se han mostrado variables desde que inició el año, esto atribuible a los efectos climáticos, primero fue la sequía y ahora las lluvias, pues por esta última causa, afirmó que los productores no pueden trabajar además de que muchos de los alimentos del campo se echan a perder.

“Ahorita los precios están volubles, sobre todo si llueve mucho no se pueden cortar los tomates, chiles serranos, jalapeños, el jitomate se mancha con el agua, aunque lo importante es que llueva. En el caso del chayote está encarecido porque con la sequía, pues, mucho de este producto se afectó”.

Aunque el chayote y el aguacate son los productos más caros por el momento, afirmó que no dejan de seguir por las nubes los precios del cilantro y manojo de rábanos, pues estos últimos de 20 pesos en que oscilaban, actualmente se venden en 60 o 70 pesos, dependiendo la calidad y el cilantro en 240 pesos luego de haber sido ofertado normalmente en 30 pesos.

Por lo anterior, consideró que el incremento en los precios de los alimentos de la canasta básica ha empobrecido la dieta de los sanjuanenses y mexicanos de manera general, ya que estos mismos se presentan en el municipio, estado y a nivel nacional.

Durante la compra de este tipo de productos, Julieta Mendoza Ortiz, quien es ama de casa, mencionó que los precios han dejado seriamente golpeada la economía familiar, toda vez que con más dinero se adquieren menos productos.

En su caso, compartió que su familia es conformada por cinco integrantes, por lo que diario acude a comprar los productos, lo que genera que al día realice una inversión promedio de 230 0 300 pesos en frutas y verduras, pues ejemplificó que el kilogramo de naranja actualmente lo consigue en 50 pesos cuando normalmente su precio es de 10 y 11 pesos.

“Diario vengo al mismo lugar a comprar los productos porque ya saben cómo me los llevo y como los busco, pero casi diario han sido sorpresas porque si no es uno, es otro producto que subió, por suerte en mi casa comen guisado y sopa, ya sea de verduras o de pasta pero diario se come así precisamente para hacer rendir el gasto”.

Por lo anterior, consideró que el poder adquisitivo de muchas de las familias cada vez resulta más difícil, ya que sale caro comer por eso, en su caso busca hacer rendir el gasto para llevar alimentos de primera necesidad a su mesa.