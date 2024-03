Aumentó en 3.6% gasto federalizado

El Gobierno del estado tuvo un incremento de 3 mil 501.8 millones de pesos en la asignación de Gasto Federalizado para 2024, lo que representa el 3.6 por ciento más, comparado con el año pasado, de acuerdo con datos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas publicados por la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados.

La cantidad para este año es de 44 mil 576.5 millones de pesos, que comparado con el presupuesto anterior de 41 mil 075 millones de pesos marca esa diferencia porcentual del 3.6 en los números reales. Para tal efecto, el estudio presenta a detalle la desagregación de los recursos en cada ramo.

En lo que respecta a las Participaciones Federales en el Ramo 28, la cantidad que se asignó al estado de Querétaro es de 25 mil 126.7 millones de pesos, con una variante a favor de 2 mil 231.7 millones.

Los recursos de este Ramo forman parte del Gasto No Programable, por lo que dependen de la Recaudación Federal Participable (RFP) efectivamente obtenida en el ejercicio fiscal y por tanto de la actividad económica y petrolera. Su carácter principal es resarcitorio, debido a que al asignar los recursos considera la participación de las entidades federativas en la actividad económica y la recaudación y, por lo tanto, pretende generar incentivos para incrementar el crecimiento económico y el esfuerzo recaudatorio de las entidades.

Con relación a la distribución que se hizo a la entidad por parte de la Federación en el renglón del Ramo 33 la cantidad fue de 16 mil 800.5 millones de pesos; es decir, mil 154.7 millones más que el año pasado.

Aquí, las Aportaciones Federales son parte del Gasto Programable, por lo que el monto establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación se entregará a las entidades federativas sin considerar su desempeño económico y recaudatorio. Su carácter compensatorio tiene como propósito asignar recursos en proporción directa a los rezagos y necesidades que observan las entidades federativas en materia de salud, educación, infraestructura, desarrollo social, entre otros.

En cuanto al Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, el reporte indica que no aplica y no hay una cantidad disponible. Hace referencia a las asignaciones para los siguientes componentes: Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, Regional, Metropolitano y Provisión para la Armonización Contable; sin embargo, estos fondos no presentan distribución geográfica razón por la cual los recursos federalizados del Ramo 23 por entidad federativa se reportan en cero.

Posteriormente, se menciona el apartado de Convenios de Descentralización con una cantidad de 2 mil 649.6 millones de pesos, con una diferencia de 124.4 millones más que en 2023. Dentro del sector de Salud Pública no hay asignación alguna al indicar que no aplica y no hay cantidad disponible.

El estudio indicar que los Convenios de Descentralización y Reasignación son acuerdos que las dependencias del Gobierno federal firman a lo largo del ejercicio fiscal con las entidades federativas para transferir recursos presupuestales que son susceptibles de ser federalizados, con el propósito de concertar la descentralización de acciones federales, mediante la colaboración y coordinación de ambas instancias de gobierno.

El desglose de los porcentajes establece que para el Ramo 28 las participaciones federales fueron del 56.4 por ciento, en tanto que en el Ramo 33 fue del 37.7 por ciento, y en Convenios de Descentralización del 5.9 porcentual.