BMV va tras la oferta pública de Banamex

La semana pasada, Citigroup anunció que después de un largo análisis venderá a Banamex a través de una OPI en el mercado de valores. El banco fue puesto a la venta desde el 11 de enero de 2022, y contó con el interés de al menos cuatro compradores, entre los que destacan Santander, de Ana Botín, e Inbursa, de Carlos Slim.

Aunque Citigroup no precisó el país donde se colocará la OPI de Banamex, estimó que dicha transacción pueda llevarse a cabo aproximadamente en 2025.

De inmediato, la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), que encabeza María Ariza, levantó la mano para tener esta OPI, al asegurar que cuenta con la infraestructura y experiencia necesaria, incluso en medio de un periodo de sequías bursátiles.

“Siempre es bueno tener algún participante más, y un participante con el nombre de Banamex y el tamaño de su franquicia es buenísimo. (Deberían listarse en la BMV) porque es una empresa importante, va a ser una colocación de mucha consideración y con su complejidad. No sé cuántas OPI se hayan hecho en México, pero hemos hecho todas, menos una en 130 años”, aseguró Martínez Gavica.

A su parecer, la capacidad y la experiencia de la BMV está más que probada. “Y si va a ser algo tan serio, pues no te la juegas con uno nuevo, te vas con el que ha hecho todas y todas bien. No hay una (OPI) que haya hecho mal la Bolsa en 130 años”, refutó el presidente de la BMV.

La decisión de Citigroup se dio luego de rumores de que Grupo México, de Germán Larrea desistió del proceso por diferencias con el gobierno federal por la toma de vías de una de sus compañías.

“Con los directivos (de Citigroup) hablamos mucho. De hecho, yo contraté a Manuel Romo (director general de Citibanamex) ahí en Banamex, yo fui su jefe y lo contraté. Somos bien grandes amigos, pero no tenemos nada que hablar ahorita en la Bolsa, porque ahorita no hay ninguna OPI que esté relevada, será ahora en dos años”, agregó Martínez Gavica, que trabajó en Banamex hasta 1997 para luego ocupar la presidencia de Grupo FInanciero Santander.

¿Llevar a Banamex a una OPI fue la mejor decisión?

Yo creo que se les complicó mucho el proceso, y creo que dentro de esas complicaciones y los costos que ha tenido lo que acaban de decidir es una muy buena salida para ellos, para poder tener una pausa y acabar bien su proceso.

¿Sería la OPI más grande o importante en el sector bancario?

No, no creo, pero sí sería importante.

¿Qué oportunidades o ventajas habría para los inversionistas?

Para los inversores será algo bueno, porque habrá una opción más para invertir en el sector financiero, entonces quien quiera tener acciones del sector financiero, pues se abre el abanico, sin duda es algo bueno. Para el país también, para el mercado bursátil también, porque es un participante que te trae volumen y un participante muy bueno, entonces tiene puras buenas; esto va a ser algo bueno.

Asegura que será una oportunidad llena de ventajas para inversores

AUSENCIA DE POLÍTICA PARA ATRAER INVERSIÓN

Desde su oficina en el Piso 8 de la BMV, Martínez Gavica resalta que en medio de la llegada de empresas extranjeras al país, México cuenta con al menos tres características “envidiables”, como su mano de obra, posición geográfica y capacidades tecnológicas.

Sin embargo, aseguró que es una lástima, pero también una realidad, que hasta ahora no exista una política hecha entre el gobierno e iniciativa privada para incentivar la llegada de nuevas inversiones.

¿Del Estado de Derecho le han dicho algo? ¿Hay incertidumbre por el cambio de reglas?

No es que te digan o que no te digan. Hay cosas que ayudan y otras que no, las que te digo ayudan muchísimo, tanto que a pesar de si hay incertidumbre o todas las demás cosas, está llegando mucha inversión.

¿Entonces cuáles son las cosas que no ayudan?

Esas que estás mencionando tú (...) pero no hay una política hecha conjuntamente entre el gobierno e iniciativa privada para ser más efectivos en cómo recibir las inversiones. Es una lástima, pero es una realidad, y lo que es una realidad es que aunque no la haya, ahí está el interés por venir a México.