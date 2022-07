El metaverso tomará un papel importante en los próximos años: José Colmenares

José Colmenares comparte con los lectores de Diario de Querétaro una nueva perspectiva de los mercados la cual a través de la tecnología ‘Blockchain', está transformando los procesos en diferentes sectores económicos, científicos, entre otros.

”El futuro financiero está en el metaverso con esta tecnología y los NFT”, declaró el experto en finanzas a este rotativo. Y es que Colmenares se ha destacado por ser un experto en el manejo de marketing digital desde el 2013. Cuando Instagram todavía era desconocido para muchos, él ya había aprendido diferentes técnicas de crecimiento de seguidores, con 12 millones acumulados entre sus diversas cuentas de contenido y proyectos emprendedores lo demostraron catapultando como pionero en esta red.

Hace cinco años, cuando aún vivía en Venezuela, surgió su interés por las criptomonedas, por lo que realizó estudios y buscó tutores para entender la materia creando su comunidad de crypto llamada “Latin Cripto”, misma que logró más de 200 mil suscriptores. Gracias a este proyecto, José tuvo la oportunidad de entrevistar a John McAfee en el 2018. “En 2017, decidí mudarme del país debido a la situación caótica en la que se encontraba Venezuela. A pesar de que no me afectaba económicamente, no podía acceder a buenos servicios básicos para tener una buena calidad de vida. Una de las cuentas de Instagram mostraba la realidad de mi país, terminé desempeñándome como reportero de prensa, y fui perseguido por ello, así que lo mejor fue partir a Estados Unidos en busca de una nueva vida”, detalló Colmenares.

Foto: Cortesía | José Colmenares

Pero la revolución de los mercados digitales, trajó consigo la tecnología del ‘Blockchain’ (por todos los proyectos que se pueden desprender de ella), así que Colmenares se interesó en la descentralización que brindará el mundo web3.0 y en cómo el metaverso permitirá mejorar la calidad de vida de las personas. “Con la adopción masiva del metaverso que está en proceso principalmente gracias al nuevo Facebook, así como la inversión de grandes marcas y personalidad en los NFT, preveo que en menos de cinco años este mundo paralelo se vuelva parte de nuestro día a día”, expresó.

En la actualidad, existen plataformas que utilizan la tecnología ‘Blockchain’ para visibilizar la cadena de suministro de los productos que consumimos, logrando dar seguimiento al trayecto que recorre el alimento desde que sale del cultivo hasta que llega a la mesa de nuestros hogares. Por ello, José considera que el metaverso debería ser el centro de atención principal de cualquier inversionista que ve a mediano y largo plazo.

Colmenares insiste en que la tecnología ‘Blockchain’, los NFTs con utilidad práctica y los desarrollos dentro del metaverso, serán fuente de creación de nuevos millonarios. Debido a ello, José se ha dedicado a realizar cursos, talleres y conferencias en las que guía a las personas a alcanzar objetivos a través de su incorporación al mundo digital. Tan solo en México, está promoviendo lo que es uno de sus proyectos más importantes de expansión de su empresa. “Queremos que México sea la plataforma de lanzamiento de nuestro NFT. Nuestro objetivo es compartir nuestro conocimiento y permitirnos llevar a cada rincón de este país la posibilidad de crear nuevas herramientas que les permitan lograr metas, sea en el ámbito musical o cualquier otro que deseen”.

José Colmenares no se detiene, por lo que de manera paralela, trabaja en “UPS Future”, un proyecto dual que estará disponible en Web 2.0 y Web 3.0, estará dirigido principalmente al público hispano. El propósito es que los dueños de los NFT tengan acceso exclusivo a proyectos del metaverso. “UPS Future apenas empieza, pero haber despertado el interés de David Meltzer para su programa de Bloomberg TV y ser entrevistado por un empresario tan exitoso, me hinchó el pecho de orgullo”, finalizó

