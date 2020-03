Emirates Airlines suspenderá todos sus vuelos

Dubái, Emiratos Árabes Unidos | AFP.- La compañía aérea de Dubái, Emirates Airlines, anunció la suspensión de todos los vuelos comerciales a partir del miércoles para luchar contra la propagación del nuevo coronavirus.

"Emirates Airlines suspenderá temporariamente todos los vuelos comerciales a partir del 25 de marzo", indicó en un comunicado la compañía aérea más grande de Oriente Medio.

La federación de los Emiratos Árabes Unidos, de la cual forma parte Dubái, anunció el viernes sus dos primeros muertos de coronavirus. En total registra 153 casos, con 38 personas que se han curado.

Today we made the decision to temporarily suspend all passenger flights by 25 March 2020. SkyCargo operations will continue. This painful but pragmatic move will help Emirates Group preserve business viability and secure jobs worldwide, avoiding cuts. https://t.co/fkQ59ExVxA 1/3 pic.twitter.com/j7ytftExn2 — Emirates Airline (@emirates) March 22, 2020

Los vuelos cargo de Emirates serán mantenidos, agrega el comunicado.

Emiratos suspendió el otorgamiento de visados en el aeropuerto y prohíbe la llegada de residentes extranjeros legales que se encuentran actualmente fuera de su territorio.

dm-sy/on/tp/mar

© Agence France-Presse