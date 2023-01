Hacienda tiene un plan para transferir vencimientos de deuda en Pemex: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la Secretaría de Hacienda tiene un plan para pagar la deuda de Pemex como parte de la estrategia de su gobierno, y que seguirá apoyando a esta paraestatal “porque es el rescate de la empresa más importante del país y una de las más importantes del mundo".

Durante su conferencia matutina, el mandatario aseveró que se están pagando con puntualidad los vencimientos de deuda de Pemex y que se busca que la deuda se convierta en deuda soberana para tener mejores condiciones en los créditos.

“Se ha hecho desde el primer año, y lo vamos a continuar haciendo, y otras acciones, el que se ayude con la transferencia de deudas de Pemex a deuda soberana, a deuda de Hacienda, es una práctica también importante porque incluso las tasas de créditos son más bajas, lo que es deuda soberana, que es lo que son deudas de Pemex o de CFE”.

El presidente se comprometió a que Hacienda presente el plan de pago de los vencimientos de la petrolera nacional / Foto: Daniel Hidalgo | El Sol de México

El presidente se comprometió a que Hacienda presente el plan de pago de los vencimientos de la petrolera nacional y dijo que existe un respaldo total hacia Pemex.

Subrayó que año con año se seguirá apoyando a Pemex, pero indicó que no tiene un estimado de cuántos recursos seguirán invirtiendo para apoyar a Pemex este año.

México tiene una Hacienda Pública "muy sólida”: AMLO

El presidente aprovechó el tema para asegurar que la situación económica del país es buena y aseguró que México tiene, para los financieros, un buen manejo del presupuesto y una Hacienda Pública "muy sólida”, pues no se ha adquirido deuda adicional durante sus 4 años de gobierno.

Indicó que es menor el crecimiento de deuda de su gobierno en comparación de los dos sexenios anteriores y que su Gobierno no se va a endeudar.

Al preguntarle al corresponsal de una agencia por la inflación en nuestro país, donde no está bajando la inflación tan rápido como en Brasil, respondió que México tiene otros factores, como el control de precios de combustibles, el cual es menor. Aunque reconoció que el control de alimentos es mayor.

El presidente anticipó que este año bajará la inflación en el país, misma que actualmente es de 7.9% y aseguró “hasta ahora no me he equivocado (con la inflación)”.

Subrayó que ya se alcanzó la meta de estabilizar el precio de la canasta básica, mientras destacó que la inflación en energéticos es apenas de 0.3%.

Respecto al desempeño de Pemex, lamentó que todavía no se ha logrado la autosuficiencia energética para el país en combustibles, sin embargo, destacó que se está llevando a cabo en su gobierno el impulso de la producción no solo de energéticos, sino de fertilizantes.