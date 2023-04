Transformación Sindical gana la titularidad del CCT de Unique Fabricating, en Querétaro

El proceso de titularidad del contrato colectivo de trabajo (CCT), lo llevó a cabo Transformación Sindical (TS), sindicato en la empresa Unique Fabricating de México, en las plantas 1 y 2 de dicha factoría, este 14 de abril, en acato a la decisión del Juzgado Laboral del Poder Judicial del estado de Querétaro.

El juzgado definió como fecha de recuento en el proceso de titularidad del CCT de la empresa Unique Fabricanting de México, el 14 de abril en un horario de las 13 a las 17 horas, en donde los 255 trabajadores decidieron al organismo gremial que los represente: Transformación Social o FASIM.

Así, de los 255 trabajadores con derecho a voto, Transformación Sindical obtuvo 80 sufragios; 69 votos fueron para el sindicato de la Federación Autónoma de Sindicatos Independientes de México (FASIM), dos votos fueron nulos y 98 no se utilizaron.

Informó a El Sol de México, el abogado de Transformación Sindical, Humberto Huitrón, que ”el Juzgado Laboral del Poder Judicial de Querétaro deberá emitir sentencia del juicio este lunes 17 de abril, pero tiene 5 días para hacerlo de acuerdo a la ley.

“La prueba reina en este juicio fue el recuento que fue supervisado por el primer Juzgado Laboral del Poder Judicial de Querétaro, para decidir la representación sindical en la empresa”.

“La votación determina que la mayoría de los trabajadores prefieren a Transformación Sindical, aun cuando hubiera sido un voto de diferencia”, puntualizó.

Acerca de los 98 votos que no se utilizaron, explicó que este padrón de 255 trabajadores fue de junio-septiembre de 2022, cuando empezó el juicio.

“Muchos ya no trabajan en la empresa; otros tienen incapacidad y vacaciones. Puedo asegurar que 25 trabajadores no pudieron votar por no tener su credencial del INE, indispensable para este tipo de votaciones”.

“Transformación Social recibió más votos que el sindicato de FASIM. En el peor de los escenarios, el juez debe considerar que el 30 por ciento de los trabajadores con derecho a voto, esto es más de 77 de los 255, decidieron su afiliación libre, directa, secreta y democráticamente por TS”, puntualizó el abogado Huitrón.

Desde 2016, la Federación Autónoma de Sindicatos Independientes de México (FASIM), de Nuevo León, detentaba el contrato colectivo de trabajo de protección, a espaldas de los trabajadores.

La lucha tiene frutos

A su vez, el secretario general de Transformación Sindical, José Eduardo Castillo Flores, dijo a la OEM: “La lucha tiene frutos, después de esperar tantos meses, ya vemos resultados y FASIM no obtuvo mayoría. La tenemos nosotros”.

¿Qué sigue tras la sentencia del juicio?

-Terminar con la vertiente jurídica. Y el próximo domingo realizar la primera asamblea sindical, empezar a hablar con los representantes de la empresa y atender las necesidades de los trabajadores.

¿Y la legitimación del CCT?

-Tendremos que hablar con las autoridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, porque no lo podremos hacer antes del primero de mayo que vence el plazo. Ellos están al tanto de nuestra situación.

Debe recordarse que el pasado 17 de marzo, el gobierno de México admitió a revisión la solicitud de su homólogo de Estados Unidos, al amparo del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) del T-MEC, por la presunta denegación de derechos colectivos en la empresa Unique Fabricating de México, en Querétaro.

Fue la séptima solicitud de queja del gobierno estadounidense en el marco del Capítulo 23 del Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos-Canadá, que interpuso en este caso Transformación Sindical por violaciones de la empresa Unique Fabricating de México, que manufactura auto partes automotrices.