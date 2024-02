¿Tu empleador cumple con las aportaciones al Infonavit?

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), advirtió a los trabajadores de que existen empleadores que no realizan las correspondientes aportaciones ante esta institución, impidiendo que cuando desean tramitar su crédito hipotecario, se dan cuenta de que no son acreedores.

“Es necesario que verifiquen si realmente su empleador cumple con sus aportaciones al Infonavit, algunos no lo hacen, y los trabajadores no se dan cuenta de ello hasta que desean solicitar un crédito y se percatan de que no son acreedores de este beneficio, ya que la empresa para la que trabajan no ha realizado estos depósitos que conforman sus ahorros en la subcuenta de vivienda”.

La institución, mencionó a los trabajadores que sí trabajan para una empresa y tienen acceso a la seguridad social, su empleador está obligado a depositar bimestralmente al Infonavit el equivalente al 5 por ciento de su salario diario integrado, registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“Este dinero se va acumulando en su subcuenta de vivienda y sirve para obtener un crédito del Infonavit para la compra de vivienda o terreno, construir una casa, hacer mejoras o reparaciones en su hogar, pagar una deuda hipotecaria bancaria, complementar el monto de su pensión al momento de tu retiro en el caso de que no hayas sacado un crédito o que tengan un saldo a favor en su subcuenta de vivienda”.

El Instituto recordó que si los trabajadores ya tramitaron un crédito y actualmente lo están pagando, las aportaciones de su empleador al Infonavit le abonarán a su deuda, por lo que terminarán de pagar más rápido.

“Por estas razones, es esencial que revisen periódicamente si su empleador está depositando correctamente lo que les corresponde como trabajador o trabajadora, que tengan en cuenta que las aportaciones patronales es el equivalen al 5 por ciento de su salario diario integrado, es decir, su sueldo más prestaciones, se depositan de manera bimestral, no se descuentan nunca del sueldo y genera rendimientos”.

Por lo anterior, el organismo exhortó a los trabajadores a verificar si su empleador está cumpliendo en un sencillo proceso, ingresar a “micuenta.infonavit.org.mx con tu Número de Seguridad Social (NSS) y contraseña, revisar en resumen de movimientos, y ahí podrán ver si se han hecho los depósitos a su cuenta, también pueden realizarlo en los kioscos de autoservicio del Instituto en la localidad”.