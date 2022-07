El actor Miguel Martínez llora la muerte de su prima, la doctora Massiel Mexia Medina, asesinada en San Juanito perteneciente al municipio Bocoyna, Chihuahua

El actor Miguel Martínez, originario de Guasave, Sinaloa quien ha incursionado en telenovelas infantiles como Serafín, Alegrijes y rebujos y Misión S.O.S. y actualmente forma parte del programa Las Estrellas Bailan en Hoy, rompió en llanto al revelar la muerte de su prima, Masiel Mexia.

Fue durante la transmisión en vivo de Las Estrellas Bailan en Hoy en donde Miguel Martínez rompió en llanto al declararse en luto por la violencia que se presenta en el país.

A través de sus redes sociales el actor expuso: "Me duele en el alma esto, a veces cuando no nos pasan las cosas en primera persona no te das cuenta de lo que vivimos en el día a día. Hoy le quitaron la vida a mi prima de una manera injusta y ojalá que la violencia en nuestro país pare y podamos vivir en paz, gracias por regalarme momentos maravillosos a tu lado. Te vamos a extrañar Massiel".

Cabe mencionar que fue el pasado lunes cerca de las 5:00 horas, que autoridades tuvieron el conocimiento del homicidio de la médico anestesióloga perpetrado en su domicilio particular ubicado en Barrio Satélite, en la comunidad de San Juanito, perteneciente al municipio de Bocoyna.

La mujer presentaba impactos producidos por proyectil de arma de fuego, por lo que el cuerpo fue trasladado al municipio de Guerrero con el fin de practicarle la respectiva necropsia de ley.

Es de resaltar que la médico Mexia Medina, laboraba en el Hospital del IMSS Bienestar, ubicado en San Juanito perteneciente al municipio de Bocoyna.

En el lugar, autoridades de los tres niveles de Gobierno realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y continuar con las investigaciones para de tal manera determinar las causas por las que se perpetró el asesinato de la médico anestesióloga.

