Air Supply celebrará 45 años de música en Querétaro

Canciones como “Making love out of nothing at all” y “All out of love” se volverán a escuchar en vivo para celebrar 45 años de trayectoria de Air Supply, una de las bandas más emblemáticas del soft rock.

El dúo conformado por Graham Russell y Russell Hitchcock regresa a Querétaro, esta vez para presentarse con la gira The Lost in Love Experience en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez.

La banda australiana también ha confirmado fechas en Puebla, Estado de México, Yucatán, Tamaulipas y San Luis Potosí, además de otros países como Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Chile, Brasil, Panamá y Costa Rica.

Los boletos para su concierto en Querétaro ya se encuentran a la venta en la plataforma de Boletea, con precios que varían entre los 670 pesos y los 2 mil 240.

Air Supply nació como un proyecto entre amigos en 1975, y desde entonces han lanzado más de 40 sencillos y vendido más de 100 millones de discos alrededor del mundo.

